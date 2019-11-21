Венгрия получила первые два вертолета Н145М

18 ноября 2019 года в Венгрию прибыли два первых военных вертолета Airbus Helicopters H145M из числа 20 единиц, заказанных для ВВС Венгрии по контракту 2018 года. Вертолеты с венгерскими бортовыми номерами "01" и "02" (временная немецкая регистрация D-HADI и D-HMBF) совершили перелет со смешанными венгерско-немецкими экипажами с предприятия Airbus Helicopters в Донаувёрте (Германия) сперва в аэропорт Будаёрш под Будапештом, а затем после прохода на Будапештом перелетели к месту постоянного базирования на венгерскую авиабазу Сольнок.

Первые два полученные ВВС Венгрии военных вертолета Airbus Helicopters H145M (бортовые номера "01" и "02", временная немецкая регистрация D-HADI и D-HMBF), 18.11.2019 (с) www.facebook.com/Scramblemagazine

Европейское объединение Airbus Helicopters (часть группы Airbus) подписало контракт на поставку министерству обороны Венгрии 20 легких многоцелевых вертолетов Н145М в июне 2018 года.

Вертолет Н145М является военной модификацией серйино производимого c 2002 года вертолета Н145 (ранее обозначался ЕС145, дальнейшее развитие вертолета ВК-117). Вертолет Н145М имеет полный взлетный вес 3700 кг и оснащается двумя турбовальными двигателями Safran Arriel 2E и комплексом цифровой авионики Helionix. Вертолеты Н145М для Венгрии оснащаются круглосуточной электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, подъемной лебедкой, а также комплексом вооружения Airbus HForce, включающим нашлемный прицел и возможность применения 12.7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправлляемых и корректируемых ракет, и, потенцально, управляемых ракет класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Венгрия стала первым заказчиком комплекса HForce.

В ВВС Венгрии вертолеты Н145М поступили на вооружение начатого формированием 1-го вертолетного батальона в составе 86-й вертолетной базы (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) в Сольнок.

Кроме того, в декабре 2018 года министерство обороны Венгрии подписало контракт с Airbus Helicopters на приобретение 16 транспортных вертолетов Н225М Caracal, поставка которых, однако, будет начата только в 2023 году.

Один из двух первых полученных ВВС Венгрии военных вертолетов Airbus Helicopters H145M (бортовой номер "01", временная немецкая регистрация D-HADI), 18.11.2019 (с) www.facebook.com/Scramblemagazine