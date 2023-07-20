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ТАСС

Эксперт: главу МИД Украины в Исламабаде ожидает радушие, но не помощь в борьбе с Россией

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Исламабад. Пакистан. Архивное фото
Исламабад. Пакистан. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / Muzaffar Bukhari

Нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине, заявил научный сотрудник Института политических исследований Исламабада Хамза Рифаат Хуссейн

ИСЛАМАБАД, 19 июля. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Пакистан попытается заручиться поддержкой Исламабада против Москвы, однако власти исламской республики не подпишутся на такой шаг. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил научный сотрудник Института политических исследований Исламабада (IPRI) Хамза Рифаат Хуссейн.

"Чего следует ожидать, так это хорошего и радушного приема главы МИД Украины [в Пакистане], но никак не поддержки одной стороны за счет другой, - сказал он. - Нейтралитет останется краеугольным камнем внешней политики Пакистана в отношении конфликта на Украине".

Как отметил эксперт, пакистано-украинское сотрудничество не может основываться на оказании Исламабадом дипломатической или военной поддержки Киеву против Москвы. "На самом деле, Пакистан очень ясно дал понять: "Это не наша война. Решать конфликт должны Россия и Украина, [президенты Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский. Не нужно втягивать исламскую республику в это противостояние", - добавил он.

По словам Хуссейна, президент Украины "зациклен на том, чтобы заручиться военной поддержкой всех стран мира, не только Европы". "Он стремится дипломатически изолировать Россию, объявить РФ страной-агрессором, террористическим государством, и пытается сделать это через механизмы ООН и Евросоюза, а также обрести поддержку в Азии, - заявил ТАСС эксперт. - Однако, как мне кажется, Пакистан, будучи развивающейся страной и имеющей свои, в том числе экономические, затруднения, не станет принимать участие в каких-либо конфликтах".

"Я полагаю, что в ходе переговоров Пакистан ясно даст понять [украинской стороне], что больше заинтересован в развитии региональной связанности и экономическом процветании, в частности удовлетворении энергетических потребностей собственного населения", - сказал Хуссейн. Он добавил, что в данном контексте Исламабад, вероятнее, отдаст предпочтение взаимовыгодному взаимодействию с Москвой - в силу уже имеющегося потенциала в торговле энергоносителями.

Согласно пресс-релизу МИД Пакистана, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июля прибудет в Исламабад с двухдневным официальным визитом. Украинский министр встретится с главой МИД исламской республики Билавалом Бхутто-Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, это первый визит подобного уровня в истории пакистано-украинских отношений, установленных в 1993 году. "Сотрудничество между Пакистаном и Украиной носит тесный и добросердечный характер, в частности в областях торговли, инвестиций, сельского хозяйства и высшего образования", - говорится в заявлении МИД. 

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