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Стало известно об импортозамещении комплектующих российской «Луны-27»

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Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе
Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе.
Источник изображения: Сергей Бобылев, ТАСС

В настоящее время ведется активное замещение комплектующих российской миссии «Луна-27», реализация которой намечена на 2027-2028 годы. Об этом ТАСС стало известно от руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игоря Митрофанова.

По его словам, в частности, создание российского бура миссии находится на этапе конструкторской документации. «Нам приходится переконструировать несколько приборов, так как их прежние конструкции предполагали использование импортной комплектации. Теперь переходим на отечественную», — сказал специалист.

Митрофанов добавил, что соответствующие работы идут «полным ходом».

Ранее ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip сообщил, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланировали на 11 августа.

В мае РИА Новости со ссылкой на научный отчет ИКИ РАН сообщили, что автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата «Луна-25».

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Ядерный щит
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