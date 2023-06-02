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Уточнено место посадки российской «Луны-27»

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Луна-24
Последняя отечественная миссия на Луну, беспилотная «Луна-24», стартовала почти 46 лет назад. Она осуществила забор грунта и доставила его обратно на Землю. Так впервые удалось доказать наличие воды в лунном реголите. А за последние четверть века российская космонавтика не смогла полностью самостоятельно произвести ни одного аппарата, предназначенного для работы дальше околоземной орбиты. Это позволяет предположить, что необходимые для их разработки технологии не развиваются на современном уровне. На фото: в левой части — макет АМС «Луна-24».
Источник изображения: Музей космонавтики

Автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата (КА) «Луна-25», уточняется в научном отчете Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА — "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80 градусов южной широты», — говорится в материалах.

В итоге, как заметили в ИКИ РАН, место посадки «Луны-27» окажется на 10 градусов ближе к Южному полюсу Луны, чем «Луны-25», которая опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

В мае «Роскосмос» сообщил, что миссия «Луна-25» будет запущена в августе.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина утверждалось, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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