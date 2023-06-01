Уточнены сроки запуска первой в истории современной России миссии на Луну

Макет АМС «Луна-25» (изначально — «Луна-Глоб») на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже, 2015 год.

«Роскосмос» уточнил сроки запуска первой в истории современной России миссии на Луну и сообщил о переносе пуска автоматической станции «Луна-25» на август, передает ТАСС.

«Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года», — заявили в госкорпорации. Ранее сообщалось, что аппарат полетит к спутнику Земли 13 июля.

В «Роскосмосе» отметили, что в настоящее время космический аппарат проходит финальный цикл наземных испытаний, завершается статистическое моделирование мягкой посадки на Луну.

Для достижения необходимой надежности миссии необходимо провести проверку всех наземных средств управления на этапах коррекции и посадки, добавили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах.