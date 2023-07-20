Дальность полета российского «Упыря» увеличили вдвое

Дальность полета российского FPV-дрона «Упырь», предназначенного для применения в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили в два раза благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель предприятия-разработчика не назвал точную дальность беспилотника, сославшись на соображения безопасности. По его словам, «Удлинитель» имеет функцию автопосадки, у него нет конфликта частот с коммерческими дронами. «Соответственно, возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи обеспечена на должном уровне», — уточнил собеседник.

Представитель компании-разработчика добавил, что «Упырь» получил собираемые в России видеопередатчик и видеоприемник, которые сделают бесполезным применение против беспилотника систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «В том числе благодаря возможности смены несущей частоты в полевых условиях, то есть при обнаружении помех на основном канале можно уйти на другой», — сказал собеседник.

В мае разработчик FPV-дрона «Упырь» сообщил, что беспилотник успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами РЭБ в зоне СВО.