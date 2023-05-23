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В России рассказали о применении дрона «Упырь» в зоне СВО

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Обучение управлению FPV-дронами
Обучение управлению FPV-дронами.
Источник изображения: topwar.ru

FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом представитель компании-производителя дрона рассказал ТАСС.

Он отметил, что обкатка дрона в бою продолжается, но «Упырь», который неоднократно выполнял задачи по поражению укреплений и живой силы противника, зарекомендовал себя положительно.

«Коммерческие беспилотники, к примеру, не взлетели, но "Упырь" за счет особенностей конструкции и тонкой настройки пренебрег усилиями РЭБ ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дрон применяют со снарядами, которые военные собирают в полевых условиях. Это позволяет экономить серийные боеприпасы. Представитель компании добавил, что пораженные дроном «Упырь» цели сложны и «затратны» для артиллерии, а один FPV-дрон способен нанести существенный урон. «Что и произошло, в одном из случаев нашему пилоту удалось влететь точно в "продув" (отверстие для циркуляции воздуха — прим. «Ленты.ру») блиндажа», — сказал он.

В начале мая стало известно, что созданный в Свердловской области дрон «Упырь» может нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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