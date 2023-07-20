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Известия.ru

Пентагон указал на места основных потерь ВСУ в ходе контрнаступления

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Libkos

Пентагон: ВСУ несут потери в ходе контрнаступления в основном на минных полях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в ходе контрнаступления в основном на минных полях, заявил 18 июля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне, трансляция которой велась на YouTube-канале издания The Independent.

«Потери, которые украинцы несут в ходе этого наступления, объясняются не столько российской военно-воздушной мощью, сколько минными полями», — отметил Милли.

По его словам, необходимо решать проблему, связанную с минными полями, а не с нехваткой боевой авиации у Киева. Он отметил, что Запад активно поставляет Украине технику для разминирования, чтобы обеспечить украинской армии ведение контрнаступления.

Милли также выразил уверенность в том, что ВСУ смогут вести успешное контрнаступление.

«Я уверен, что они (ВСУ) могут этого добиться. Особенно если они применяют тактику и навыки, которые им прививали, а также ведут эти операции в ночное время суток, что лишит россиян возможности применять воздушную мощь», — сказал он.

Американский военачальник указал на то, что пока рано давать оценки контрнаступлению и говорить, что оно захлебнулось.

«Думаю, предстоит еще много боевых действий. И повторю сказанное ранее: это будет делом долгим, сложным, кровавым. Посмотрим, чем это в конце концов обернется в плане противостояния украинцев россиянам», — добавил Милли.

Накануне Пентагон заявил, что Украина имеет всё необходимое вооружение для контрнаступления, однако не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Также было заявлено, что 18 июля обсудят дальнейшее оказание помощи киевским властям, которое может включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

17 июля председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от Техаса) заявил, что успешного контрнаступления со стороны Украины не может быть без дополнительных сил артиллерии и прикрытия с воздуха.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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