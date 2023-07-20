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ТАСС

Пентагон заявил, что ядром западных гарантий безопасности Украины будет ее самооборона

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

По словам главы американского военного ведомства Ллойда Остина, Запад, по сути, пытается укрепить ВСУ на ближайшую перспективу

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Основной частью западных гарантий безопасности Украины станет ее самооборона. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

"Ядром любого соглашения будет их (украинцев - прим. ТАСС) способность защищать себя и сдерживать агрессию. Им потребуется для этого боевая мощь. На этом мы и концентрируем внимание", - сказал глава американского военного ведомства, выступая на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву вооружений. Это совещание прошло по видеосвязи.

"Разумеется, вокруг этого будет сформировано двустороннее соглашение. Это будет работа, которой странам [Запада] придется заниматься вместе. Не какому-то одному государству", - отметил Остин, имея в виду упомянутый основной элемент гарантий безопасности.

Более детально на этот счет министр рассуждать не стал, подтвердив только, что Вашингтон уже взаимодействует с Киевом по поводу таких предполагаемых гарантий безопасности. "Мы можем ожидать, что [западные] государства в перспективе будут заключать двусторонние соглашения с Украиной. И, разумеется, мы (США - прим. ТАСС) поступим таким образом. Эта работа идет", - подчеркнул Остин.

По его словам, Запад, по сути, пытается укрепить Вооруженные сил Украины на ближайшую перспективу, а также обеспечить им "потенциал самообороны в будущем, сдерживания агрессии в будущем". "В некоторых случаях, поскольку мы вложили капиталы в то, что еще только должно быть произведено, это материализуется лишь через пару месяцев или в некоторых случаях через год. Но это будет способствовать предоставлению потенциала, который понадобится Украине в будущем", - добавил министр, не вдаваясь в подробности.

НАТО утвердила на своем саммите в Вильнюсе, состоявшемся 11-12 июля, программу многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения нынешнего конфликта на Украине. Кроме того, Группа семи приняла после саммита НАТО декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая в том числе гласит, что Киев должен получить военный потенциал, позволяющий ему самостоятельно сдерживать любую агрессию России в будущем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Как пояснил Песков, оно, по сути, означает, что "семерка" посягает на безопасность России. 

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