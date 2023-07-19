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ТАСС

Министр обороны Британии заявил, что его не беспокоят медленные темпы контрнаступления ВСУ

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher

По словам Бена Уоллеса, киевские власти задействовали еще не все резервы

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не являются предметом беспокойства для Великобритании, поскольку киевские власти задействовали еще не все резервы. Об этом во вторник заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Украинцы должны учиться применению методов, с которыми они не особо знакомы. Инженерное обеспечение боевых действий осуществляется ими не так, как у нас на Западе. Солдаты инженерных войск у нас на Западе глубоко интегрированы в организационную структуру, они занимаются противопехотными минами, [сооружением понтонных] мостов и борьбой с преградами. В советской армии у них такого по сути нет. Поэтому они учатся", - указал Уоллес, выступая на конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премьера королевства (1997-2007) Тони Блэра.

"Россияне устанавливают мины везде, что замедляет [ход украинского контрнаступления]. Но украинцы еще не ввели свои резервы, они не включились в полной мере", - указал глава британского Минобороны. - [Контрнаступление] еще нельзя назвать тревожно медленным".

Уоллес также полагает, что Украина может вернуть себе все потерянные территории, включая Крым. "Я считаю, что [они] могут выиграть [войну]. Россия более уязвима, чем она сама думает", - утверждает он.

Кроме того, министр обороны Великобритании подчеркнул, что западным странам следовало раньше начать военные поставки на Украину. "До 2014 года и вторжения нужно было прикладывать больше усилий для вооружения Украины летальным оружием", - указал он. 

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