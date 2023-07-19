Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию

Дмитрий Полянский добавил, что Киев также фактически лишился собственного вооружения

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Украина, с тех пор как отказалась от мирных переговоров, потеряла несколько армий и фактически лишилась собственного оружия. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Провокация в Буче задала необходимую дымовую завесу, прикрываясь которой украинское руководство вместо мира решило выбрать путь на вооруженное противостояние с Россией, - отметил Полянский. - А западные страны вместо дипломатических усилий удвоили усилия по предоставлению Украине помощи и западного оружия".

"Ценой за это роковое для Украины решение стали сотни тысяч погибших и искалеченных молодых украинцев, которых и сегодня киевский режим бросает в мясорубку на восточном и южном фронте, тщетно пытаясь доказать западным кураторам способность Украины побеждать, - сказал дипломат. - За это время страна уже потеряла несколько армий и фактически лишилась своего собственного оружия".