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Украинский танк с проломленной башней показали на фото

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Российский высокоточный снаряд «Краснополь» проломил башню переданному Украине танку M-55S. Фотографию поврежденной машины опубликовал Telegram-канал «Форпост».

На снимке показана поврежденная крыша башни машины. Утверждается, что танк поразили артиллерийским снарядом «Краснополь».



Танк M-55S является модернизированной версией советского Т-55А. Машина получила навесную динамическую защиту Blazer, орудие L7 калибра 105 миллиметров и новую систему управления огнем.

Ранее в июле Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что российские артиллеристы начали применять в зоне проведения специальной военной операции модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

В сентябре 2022 года стало известно, что Словения отправит на Украину партию танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
Украина
Продукция
Краснополь
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