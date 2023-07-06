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В зоне СВО начали применять модернизированные «Краснополи»

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Высокоточный снаряд «Краснополь»
Высокоточный снаряд «Краснополь».
Источник изображения: lenta.ru

Российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».



Отмечается, что на одном из видео Минобороны России в кадр попал снаряд, который похож на корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь-М2». «Ранее модернизированные "Краснополи" не попадали на камеру, теперь же можно с уверенностью говорить об их активном применении на фронте», — говорится в сообщении.

Модернизированный «Краснополь» отличается от прошлой версии автоматизированным вводом программы полета снаряда, который снижает вероятность возникновения ошибок при подготовке к стрельбе. «Краснополь-М2» получил новую полуактивную лазерную головку самонаведения, а максимальная дальность стрельбы увеличилась до 26 километров.

Ранее в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России сообщили, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

В мае в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотников успешно завершили.

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Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Мста-С
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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