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Военное обозрение

«Специалисты компании продолжают работу в ЦАР»: Командование ЧВК «Вагнер» провело плановую ротацию бойцов в Африке

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Источник изображения: topwar.ru

ЧВК "Вагнер" не выводило свои подразделения с территории Центральноафриканской республики, руководство "Оркестра" провело плановую ротацию личного состава. Об этом сообщают ресурсы, близкие к компании.

По данным ТГ-канала СОМБ "Туристы в Африке" Содружества офицеров за международную безопасность, в столицу ЦАР Банги накануне прибыл военно-транспортный борт из России, доставивший очередную группу "российских инструкторов" для работы с силовыми ведомствами республики в преддверии всенародного референдума, назначенного на 30 июля этого года.

В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК "Вагнер" присоединяются к команде, работающей в ЦАР

- пишет канал.

Подтверждают это и другие ресурсы сообщая, что в Банги прибыло около 200 бойцов ЧВК "Вагнер", примерно такое же количество бойцов компании убыло в Россию или Белоруссию, точной информации нет. Перед этим самолетом Ан-124 "Руслан" в аэропорт Банги был доставлен военный груз для российских военных инструкторов, а также армии республики. Как подчеркнули в ЧВК "Вагнер", слухи о якобы выводе российских сил из ЦАР оказались информационным вбросом, запущенным западной прессой с целью дискредитации компании.

Специалисты компании продолжают работу в ЦАР. Сейчас одна из задач - обеспечение безопасности грядущего Конституционного референдума. Слухи о выдворении/выводе/уходе бойцов были информационным мусором

- говорится в сообщении.

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Кредитование
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Белоруссия
Россия
Продукция
Ан-124
Проекты
ЧВК
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