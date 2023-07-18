SN: Минобороны Британии сократит тысячи рабочих мест и приостановит набор новых гражданских служащих

ЦАМТО, 17 июля. Минобороны Великобритании сократит около трех тысяч гражданских служащих и временно прекратит набирать новых, чтобы повысить зарплаты в вооруженных силах.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

"Источники из сферы обороны заявили... о плане сократить бюджет на персонал на 5%, что включает цель убрать 2-3 тыс. должностей", – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что сокращение будет происходить не за счет увольнений, а за счет незаполнения ряда вакансий.

По данным телеканала, приостановка приема на работу продлится несколько недель, а затем будет проводиться "контролируемый набор".

В Минобороны, в свою очередь, заявляют, что эти меры не отразятся на нынешних операциях и помощи Украине.

Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщал, что в Королевских ВВС, армии и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения, в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции, отмечает агентство.