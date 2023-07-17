В Белом доме считают, что пока нельзя говорить о тупике на Украине

Украинцы добиваются определенного продвижения на востоке и на юге, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Белый дом считает, что пока нельзя говорить о том, что усилия США, направленные на помощь Киеву в конфликте на Украине, зашли в тупик. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Ведущий телеканала отметил, что конфликт на Украине продолжается уже долгое время, и спросил Салливана, не следует ли расценивать ситуацию как тупиковую. "Нет, это не тупик. Украинцы добиваются определенного продвижения на востоке и на юге. Еще до начала контрнаступления мы говорили, что оно будет сложным, и оно оказалось сложным", - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" положительно оценил ход специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не приносит результата.