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Военное обозрение

ЧВК «Вагнер» войдёт в состав региональной группировки войск Союзного государства с базированием в Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

ЧВК "Вагнер" войдет в состав региональной группировки войск Союзного государства с базированием на территории Белоруссии. Об этом сообщают российские и белорусские ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах.

Подразделения ЧВК "Вагнер", переброшенные в Белоруссию, присоединятся к региональной группировке войск Союзного государства с целью ее усиления. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Предполагается, что это значительно усилит группировку войск на территории Белоруссии. Вот такая информация поступила на сегодняшний день, официального подтверждения от военных не поступало, Москва и Минск никак не комментируют эти данные.

Первые колонны ЧВК "Вагнер" уже выдвинулись в Белоруссию, подразделения "Оркестра" перебрасываются в республику без тяжелого вооружения, которое было возвращено российскому Минобороны. Пока основной личный состав ЧВК перебрасывается, инструкторы компании уже приступили к обучению белорусских военных. 14 июля Минобороны республики официально подтвердило, что специалисты ЧВК под Осиповичами начали работать с военнообязанными, призванными на сборы.

Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер"

- говорится на сейте военного ведомства Белоруссии.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, в Киеве приняли решение перебросить на границу с Белоруссией дополнительные силы, поскольку не исключают, что ЧВК "Вагнер" может ударить на Киев прямо с территории Беларуси.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
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