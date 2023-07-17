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ТАСС

Глава Минфина США назвала одной из главных задач года борьбу с обходом Россией санкций

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

По словам Джанет Йеллен, США и их союзники "продолжат ограничивать доступ России к военной технике и технологиям", которые нужны ей для проведения СВО

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация США считает одной из главных задач в 2023 году препятствование обходу Россией введенных против нее рестрикций. Об этом заявила в воскресенье глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая в Гандинагаре.

"Одна из ключевых для нас задач в этом году - противодействовать попыткам России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки", - утверждала она в преддверии встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати (G20). Трансляцию ее выступления вели на сайте американского финансового ведомства.

Йеллен добавила, что США и их союзники "продолжат ограничивать доступ России к военной технике и технологиям", которые нужны ей для проведения специальной военной операции на Украине.

По словам главы Минфина, еще одна ключевая задача для Вашингтона состоит в том, чтобы "удвоить на этой неделе поддержку Украины". По мнению Йеллен, прекращение боевых действий на Украине стало бы "самым лучшим шагом", который можно предпринять "для мировой экономики".

"Позвольте мне отметить, что наша коалиция безоговорочно поддерживает Украину. США будут на стороне Украины столько, сколько потребуется. И я знаю, что союзники и партнеры в нашей коалиции поступят так же. Бюджетная поддержка жизненно важна для сопротивления Украины", - утверждала глава Минфина США. Она считает, что содействие со стороны Вашингтона и его союзников "помогает поддерживать работу правительства и экономику" Украины. 

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Страны
Россия
США
Украина
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