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Военное обозрение

Американский генерал: Русские создали «очень качественную» линию обороны, в которую упёрлась украинская армия

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Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление украинской армии забуксовало из-за российской линии обороны, ВСУ не сумели преодолеть "качественные" инженерные сооружения, созданные русской армией. С таким заявлением выступил бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт.

По мнению американского генерала, российские военные создали "очень качественную" линию обороны, которую и не могут преодолеть украинские войска. В интервью The Wall Street Journal Киммит заявил, что украинская армия атакует по трем направлениям: в районе Бахмута, под Запорожьем со стороны Орехова, а также под Угледаром и Великой Новосёлкой, но везде упирается в российскую оборону, которую генерал назвал "20 километрами ада".

Нет никаких сомнений, что это, вероятно, самые тяжелые бои за пределами городов

- заявил он.

Американский военный убежден, что русские спроектировали свои укрепления таким образом, что наступающая бронетехника ВСУ якобы вынуждена при их преодолении приподнимать верхнюю часть, что позволяет российским военным поражать ее в днище. Кроме того, за линиями обороны, в которые уперлась украинская армия расположены дополнительные укрепления. ВСУ ищут "слабые места" в российской обороне, состоящей из противотанковых рвов, заграждений из колючей проволоки, укрепленных бетоном траншей, противотанковых и противопехотных минных полей, противотранспортных заграждений типа "зубы дракона" и бункеров.

Это тяжелая борьба. Российские войска возвели сложные и мощные оборонительные рубежи, призванные нанести наступающей украинской армии максимальный урон

- отметил генерал добавив, что в итоге украинская армия все же сумеет преодолеть линию обороны ВС России и развить свое наступление.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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