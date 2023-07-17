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Соединенные Штаты всеми силами стараются сохранить свое влияние, в основном за счет военного присутствия, на Ближнем Востоке. В то время как в этом регионе в последние месяцы усилился прогресс мирного урегулирования межрелигиозных и межгосударственных конфликтов, существовавших десятилетиями, Вашингтон начинает утрачивать ранее имевшие место способы контроля над ближневосточными правительствами и территориями.

В то же время, американская армия продолжает незаконно оккупировать часть территории Сирийской Арабской Республики (САР), откуда американцы откровенно и беззастенчиво воруют нефть и обучают боевиков полутеррористических организаций. Военные корабли ВМС США патрулируют воды Оманского залива, периодически перехватывая иранские гражданские суда, которые, как заявляет Пентагон, перевозят оружие, боеприпасы и взрывчатку повстанцам-хуситам в Йемене. Это равносильно тому, как если российские военные корабли перехватили бы где-нибудь в нейтральных водах американское торговое судно с вооружениями для Украины.

На вчерашнем брифинге высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что ВВС США в эти выходные направят в район Персидского залива эскадрилью истребителей F-16 для поддержки штурмовиков A-10, которые патрулируют там более недели. Дополнительные силы авиации должны будут обеспечивать безопасность судоходства от враждебных действий Ирана в районе стратегически важного Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном.

Поводом для усиления воздушной группировки ВВС США в Персидском заливе стала якобы имевшая место попытка военных кораблей Ирана на прошлой неделе захватить два нефтяных танкера у берегов Омана. Оба танкера направлялись в США, как заявили в Пентагоне, иранские боевые корабли открыли огонь в их сторону и пытались взять на абордаж. Попытка захвата судов была предотвращена, после того как на место инцидентов был направлен эсминец McFaul ВМС США, утверждают в американском военном ведомстве.

Кроме того, сообщил представитель Пентагона, американские истребители будут патрулировать небо над Сирией, «чтобы противостоять усиливающейся российской агрессии». Чиновник отказался детализировать эту тему, но заявил, что Соединенные Штаты не уступят ни одной территории в САР и продолжат полеты в западной части Сирии в рамках операций против боевиков «Исламского государства»*.

Представитель минобороны США сообщил, что Вашингтон сильно обеспокоен усилением российской военной активности в Сирии с марта этого года, особенно с учетом резкого сближения Москвы, Тегерана и Дамаска в попытке заставить американский военный контингент покинуть САР. Где он, в отличие от ВС РФ, напомним, находится совершенно незаконно под предлогом борьбы с ИГИЛ*. Хотя без американцев сирийская регулярная армия, обученная и поддерживаемая российскими военными, справилась бы с этой задачей куда быстрее и эффективнее.

В Пентагоне не скрывают, что их очень напряг последний инцидент, когда российский разведывательный самолет АН-30 в пятницу утром неоднократно пролетал над казармами Аль-Танф на востоке Сирии, где американские силы тренируют «сирийских союзников» и отслеживают деятельность ИГИЛ*. Те, кого «тренируют» американцы в разных частях света, обычно после сами превращаются, или уже являются, международными террористами. Еще более странно звучит «наблюдение» за игиловцами*.

* Международная террористическая организация, запрещена в РФ