Войти
Военное обозрение

Итоги запрета Германии: Таиланд намерен заменить немецкие двигатели китайскими при закупке подлодок у КНР

299
0
0

Источник изображения: topwar.ru

При закупке у КНР подлодок типа S26T Yuan Таиланд столкнулся с запретом со стороны властей Германии передавать дизельные двигатели MTU 396 Китаю, «поскольку они предназначались для военных целей». Это в итоге создало угрозу срыва контракта.

Согласно источникам во флоте Таиланда, комиссия ВМС намерена рекомендовать двигатели китайского производства в качестве замены немецких силовых установок для подводных лодок класса S26t Yuan, выпускаемых в Китае

- говорится в издании Bangkok Post.

Комиссия, занимающаяся проблемами с двигателем подводной лодки, ожидает сертификации изделия CHD620 китайского производства военным ведомством КНР, прежде чем подготовить окончательный отчет.

Комиссия сочла проект подводной лодки важным для защиты морских интересов страны, и закупки подводных лодок должны продолжаться

- отметил источник.

С его слов, двигатель предназначен для генератора, вырабатывающего электроэнергию для подзарядки батарей.

В последнее время немецкая промышленность теряет ключевых клиентов в военной отрасли. Первым ударом для нее стал отказ поставлять силовые установки семейства MTU для нужд российского флота. После этого список стран, лишенных доступа к ним, постоянно расширяется в рамках санкционной политики Берлина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Таиланд
Проекты
041 Yuan
Похожие новости
03.09.2020
Таиланд отложит покупку двух китайских ДЭПЛ класса S26T из-за экономического кризиса
26.08.2020
Парламент Таиланда одобрил покупку в Китае двух дополнительных ДЭПЛ класса S26T
28.03.2019
На рынке подводных лодок стало тесно. Каковы новые вызовы для России
29.11.2017
Всплытие покажет
30.04.2015
ВМС Таиланда представили правительству предложение по закупке НАПЛ
06.03.2015
«Хюндай хэви индастриз» предложила ВМС Таиланда НАПЛ HDS-500RTN
27.05.2014
Рынок подводных лодок АТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214