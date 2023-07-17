Волкер считает, что члены НАТО не понимают новую европейскую ситуацию в сфере безопасности

Бывший спецпредставитель США по Украине заявил, что саммит альянса в Вильнюсе стал упущенной возможностью четко определить условия вступления Киева в организацию

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе стал не только упущенной возможностью четко определить условия вступления Украины в НАТО, но и показал, что члены блока не до конца понимают новую европейскую ситуацию в сфере безопасности. Такое мнение в авторской статье, опубликованной в субботу на сайте газеты Financial Times, высказал бывший спецпредставитель США по Украине (2017-2019) и экс-посол США при НАТО (2008-2009) Курт Волкер.

"Формулировки, которые были использованы в Вильнюсе, можно считать более слабыми [по сравнению с прозвучавшими на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году] и подчеркивают, что Украину пригласят только после "согласия всех союзников" (то есть сейчас они не согласны) и "выполнения всех условий" (значит, есть условия, которые еще нужно выполнить). Остается неясным, в чем именно состоят эти условия, - пишет Волкер. - Это не просто упущенная возможность. Это показывает непонимание того, что суть европейской безопасности изменилась".

Волкер считает, что после начала специальной военной операции РФ на Украине альянс больше не может позволить себе "годами держать в ожидании кандидатов на вступление, настаивая на реформах и взвешивая геополитические последствия каждого решения о расширении". "Сейчас Украина выполняет работу НАТО, защищая границы свободной Европы с оружием в руках. Она имеет больше военных возможностей, чем большинство союзников и защищает те ценности, на которых стоит НАТО", - пишет он.

Волкер предлагает уже в 2024 году пригласить Украину в НАТО, обозначив для этого четкие условия и сроки, но признает, что вступление Украины в альянс невозможно, пока на ее территории продолжаются военные действия. Он полагает, что "у Украины нет будущего вне блока", а НАТО без Украины уже не может выполнять свою прямую задачу по обеспечению безопасности в Европе.

Украина не получила конкретных предложений по вступлению в альянс по итогам саммита в Вильнюсе, состоявшегося 11-12 июля. Вместо этого, по словам генсека Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом в итоговом заявлении саммита говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены".