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ТАСС

Глава МИД ФРГ заявила, что "каждый день" работает над окончанием конфликта на Украине

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Henry Nicholls/ Pool Photo via AP

Анналена Бербок добавила, что Киев "нуждается в дополнительной военной поддержке"

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в дополнительной военной поддержке, но, несмотря на это, усилия для достижения мира прикладываются "каждый день".

По ее утверждению, за ситуацию на Украине несет ответственность Россия. "Каждый день мы все делаем для того, чтобы люди на Украине вновь могли жить в мире", - сказала Бербок, выступая на дискуссионном мероприятии в городе Хемниц (федеральная земля Саксония).

Глава МИД также заявила, что Украина "нуждается в дополнительной военной поддержке". "Нам бы хотелось, чтобы мы могли ее быстро прекратить. Это стоит невероятно много денег. Мы не хотим военного противостояния в Европе", - отметила Бербок. Однако, по ее словам, Киев продолжает нуждаться в оружии.

Власти ФРГ неоднократно говорили, что собираются оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь "столько, сколько потребуется". К настоящему моменту с февраля 2022 года Германия потратила на поддержку киевских властей почти €17 млрд. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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