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Конгресс урезал бюджет самой важной научной миссии НАСА в 2020-х годах

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Сенат США урезал бюджет амбициозной миссии НАСА по возвращению образцов почвы и горных пород с поверхности Марса — Mars Sample Return (MSR). Как пишет ArsTechnica, MSR должна стать самой важной научной миссией НАСА в 2020-х годах.

Теперь в 2024-м году НАСА на MSR может получить 300 миллионов долларов вместо запрашиваемых 949 миллионов. Более того, американское космическое агентство может не получить эти средства, если Конгресс не получит гарантии того, что миссия не столкнется с перерасходом средств.

Как пишет издание, в настоящее время на MSR уже было выделено 1,74 миллиарда долларов, тогда как общие затраты на программу, согласно требованию парламентариев, не должны превысить 5,3 миллиарда. Между тем, в НАСА допускают, что MSR может обойтись бюджету в 9 миллиардов долларов.

Согласно ArsTechnica, теперь свое решение о финансировании MSR должна принять Палата представителей, после чего она совместно с Конгрессом утвердит окончательный бюджет программы. Издание пишет, что программа MSR конкурирует за финансирование с другим проектом НАСА — космической обсерваторией James Webb.

В июне 2020 года с базы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал (Флорида) стартовала тяжелая ракета Atlas 5 с миссией Mars 2020, которая добудет образцы марсианского грунта для MSR.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
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