США в ярости. Зеленский едва не лишил Украину надежды на членство в НАТО

Публичный упрек Зеленского в адрес НАТО о ее "нерешительности" ошеломил собравшихся на саммите в Вильнюсе, пишет WP. Американская делегация "пришла в ярость" и даже хотела отозвать приглашение Украины в альянс.

Майкл Бирнбаум

По словам официальных лиц, яростный ответ украинского президента на "связанное многими условиями" обещание принять страну в НАТО спровоцировал полемику среди членов альянса и даже дебаты о том, чтобы отозвать часть тех предложений, которые будут озвучены Киеву.

Джакарта, Индонезия – Враждебный твит президента Украины Владимира Зеленского, который он разместил на этой неделе и которым он бросил вызов НАТО в связи с медленными темпами приема в альянс его страны, истерзанной боевыми действиями, настолько разозлил Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отзыва "приглашения" для Киева. Об этом сообщают шесть человек, знакомых с ситуацией.

В конечном счете США и их союзники договорились о том, что сохранят формулировку декларации, представленную во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней не указаны сроки присоединения Украины к блоку. Она – результат долгих усилий, направленных на то, чтобы побудить администрацию Байдена и других европейских лидеров сделать более конкретные предложения Киеву в условиях российской спецоперации.

Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, послужил ли его выпад интересам Украины или нет. В то же время закулисная ссора, которую он вызвал, показывает, как мало альянс может что-то с этим поделать: страны НАТО полностью вовлечены в военный конфликт, и многие государства-члены по-прежнему глубоко симпатизируют требованиям Зеленского о более высоком уровне поддержки. И хотя немало официальных лиц выразили раздражение твитом, здесь все же есть понимание того, что лидер сражающейся нации должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум для своего народа.

В послании Зеленского, опубликованном, когда лидеры НАТО только собирались на двухдневный саммит, первоначальное заявление по поводу членства Украины осуждалось как "беспрецедентное и абсурдное".

Публичный упрек украинского лидера альянсу ошеломил собравшихся на саммит, проходивший в выставочном зале на окраине литовской столицы, и, по словам одного чиновника, знакомого с ситуацией, привел американскую делегацию в "ярость". Как и другие, этот человек говорил на условиях анонимности.

После появления этого твита послы, министры и другие высокопоставленные политики провели неофициальные переговоры о том, как должен реагировать альянс.Официальные лица США подняли вопрос о пересмотре или прекращении обсуждения приглашения Украины в НАТО, против чего так решительно выступил Зеленский. "Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда все союзники согласятся и будут выполнены все условия", — заявили европейские официальные лица, участвовавшие в переговорах.

Хотя Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на миллиарды долларов и другую поддержку с начала российской спецоперации, президент Байден выступает за осторожный подход, опасаясь, что слишком быстрые действия могут привести к эскалации кризиса и втягиванию НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Он присутствовал на саммите в Вильнюсе со своим госсекретарем Энтони Блинкеном, который отправился в Джакарту на встречу с министрами иностранных дел Юго-Восточной Азии.

На саммите в Бухаресте (Румыния) в 2008 году Украине и Грузии было предложено возможное членство в НАТО при условии, что они сначала выполнят ряд требований. Украинцы жалуются, что 15 лет спустя они все еще сталкиваются с множеством требований о проведении реформ, многие из которых не являются конкретными.

Официальный представитель США, знакомый с ситуацией, признал, что рассматривались поправки к декларации, и заявил, что администрация Байдена с пониманием относится к опасениям Зеленского, надеясь их как-то развеять.

Однако трое других высокопоставленных политиков, двое из которых были непосредственными участниками переговоров, заявили, что, по их мнению, Соединенные Штаты готовились резко ужесточить формулировки документа, чтобы сделать его менее благоприятным для скорого вступления Украины в альянс.

"Некоторые хотели убрать ссылку на „приглашение“ или найти другое место для этого слова", — сказал один из высокопоставленных политиков, дипломат НАТО, принимавший участие в переговорах.

Официальные представители Белого дома и украинского президента никак не прокомментировали эту информацию.

Другой высокопоставленный дипломат НАТО, принимавший участие в лихорадочных переговорах, заявил, что, хотя "несколько человек" поддержали удаление расстроившей Зеленского формулировки, делегация США "не хотела убирать именно такое обещание" приглашения из декларации. В итоге был достигнут консенсус в отношении того, что переработка документа приведет к задержке его публикации, и в конце концов даже те, кто больше всего разочарован реакцией Украины, пришли к выводу, что лучше придерживаться текста в том виде, в котором он был изначально разработан.

"Он посылает очень четкий и мощный сигнал, — сказал этот дипломат, — как Украине, так и России".

Президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Прибалтики настаивал на сохранении изначальной формулировки. Они увидели в этом самое сильное предложение Украине, учитывая нежелание США, Германии и других идти дальше в вопросе о приеме, опасаясь, что это втянет альянс в прямую конфронтацию с Россией. Лидеры НАТО также объявили о масштабных пакетах военной помощи Киеву.

"Мы все-таки совершили посадку после трудного полета. Результат был наилучшим из всех возможных", — сказал дипломат.

По словам политиков, к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, Соединенные Штаты вернулись к первоначальной формулировке декларации.

По словам официальных лиц, в комнате, в которой находились лидеры, было больше движения членов делегаций и больше разговоров руководителей со своими советниками, чем обычно, когда сценарий саммита тщательно продуман. В какой-то момент советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан вошел в комнату и отвел Байдена в сторону, что-то возбужденно ему говоря, сказал один чиновник.

В среду, на следующий день после напряженных переговоров, глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак был замечен ведущим явно непростую беседу с Салливаном во время первого заседания Совета Украина-НАТО, недавно созданного консультативного органа, сформированного для того, чтобы Украина могла созывать послов альянса и обсуждать с ними проблемы безопасности.

Ермак, по словам одного из очевидцев разговора, выглядел так, как будто пытался спорить с Салливаном. Последний же, по словам этого человека, "выглядел очень решительным". Явно непростой диалог между ними длился около 30 минут.

Напряженные попытки удержать позицию в пользу Украины оставили некоторых из самых ярых сторонников Киева истощенными и раздраженными.

"Никакой радости это никому на доставило", — сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров.

Комментарии читателей

Moe Def – Knowledge is Power

Сперва "президенту" Зеленскому нужно сбавить тон и начать вести себя как настоящему президенту, надев костюм, галстук и рубашки с начищенными ботинками при посещении официальных мероприятий, таких как это.

Кстати, Байден наконец-то назвал Зеленского "Владимир". Это вам о чем-то говорит?

tsomm19

Здесь многие выступают за дополнительную помощь Украине.

Скажите мне, сколько же еще нам придется ей всего давать?

bcrash

Зеленский — грязный мешок дерьма, да еще и неблагодарный. Можно было бы подумать, что он мог бы проявлять больше уважения и носить костюм, находясь за пределами своей страны. Пора его отрезать от нас!

VT Hokie

А вот Путин носит костюм и галстук. Одним этим он уже лучше комика Зеленского.

Cate Zee

Вы не понимаете самого главного – того, что США давно спланировали и намеренно спровоцировали этот конфликт.

И сердцевина этого плана США с самого начала заключалась в том, чтобы он длился долго, потому что основная цель Америки – ослабить Россию.

Бедная Украина – наш жертвенный агнец и жертва нашей прокси-войны, будь она проклята.

Украина и Россия были очень близки к достижению мирного соглашения и могли закончить все это еще в марте 2022 года...

Но затем вмешались США и отговорили от этого Киев.

NoVaShenandoah

А разве Украина не понимала, что не вступит в НАТО во время военных действий.

И при всем уважении к Украине с 2008 года Киев не добился никакого прогресса во вступлении в альянс.

Luke0321

Зеленский, конечно, способный пиарщик, ведь он бывший актер. Но он не дипломат, и его мало волнуют последствия принятия Украины в НАТО для других членов альянса.

Quintessential

Да, но дипломатия имеет решающее значение. Нельзя кусать руку, которая кормит вас оружием на миллиарды. Пока ситуация терпимая, но Зеленскому нужно быть осторожным, так как люди во многих странах опасаются тратить так много, когда у них есть свои проблемы.

truthhurts2012

Я, вероятно, получу много хейта за свой комментарий, но я здесь достаточно долго, и люди меня знают...

Я думаю, что НАТО нужно быть здесь чертовски осторожной. Мы можем поддерживать Украину, одновременно стремясь к миру с Россией. Путин — не подарок, но в то же время Россия имеет право на существование и на удовлетворение своих интересов в области безопасности. Мы должны искать примирения.

На прошлой неделе я слушал Роберта Кеннеди-младшего, и одно его замечание нашло горячий отклик: Джон Кеннеди понял, что для предотвращения ядерной войны с Советским Союзом каждая сторона должна осознать, что другая имеет право на существование и быть в безопасности в пределах своей территории. Когда НАТО пообещала Горбачеву, что не будет расширять альянс на восток, если он выведет войска из ГДР, чтобы разрешить воссоединение Германии, он поверил им на слово. Однако это обещание было грубо нарушено. НАТО уже долгое время расширяется на восток. Неудивительно, что Россия огрызается, потому что она окружена. Подобно тигру, загнанному в угол, Путин сделает все возможное, чтобы обеспечить выживание России.

Нам нужно прекратить подталкивать НАТО на восток и как можно скорее начать мирные переговоры с Россией, иначе в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ужасными вещами. Я достаточно взрослый, чтобы помнить саммиты Рейгана и Горбачева, и они были единственным, что принесло надежду людям всего мира. Нам нужно, чтобы Байден связался с Путиным и попытался установить мир, а не следовал за своими военными ястребами. Путин не собирается отступать, и даже если он умрет, возможно, на подхвате ждут люди похуже. Мир сейчас! Это выгодно всем!