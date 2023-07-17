Глава Минобороны Украины сообщил о передаче Данией ВСУ специализирующихся на выявлении мин беспилотников

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Вооруженные силы Украины получили от Дании шесть беспилотных аппаратов, которые специализируются на выявлении мин и других взрывных устройств. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети.

Как отметил глава украинского военного ведомства, беспилотники были переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи со стороны Дании. Резников подчеркнул, что датские беспилотники способны осматривать местность на предмет наличия мин и других взрывоопасных предметов.

Напомним, что с самого начала спецоперации Дания оказывает киевскому режиму помощь оружием и военной техникой. В конце июня 2023 года Данией был выделен новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 1,3 млрд крон (190 млн долларов).

В этот пакет должны войти ракеты для систем противовоздушной обороны, а также деньги на приобретение артиллерийских снарядов. Своих снарядов у Дании мало, поэтому поставлять их в большом количестве для украинских формирований она не может.

Ранее пакет военной помощи был передан Украине Германией. В него вошли зенитные самоходные установки Gepard, мостоукладчик Biber, тягачи, артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений и военного оборудования.

Очевидно, что без поставок военной техники, боеприпасов, оружия из стран Запада, украинские формирования уже давно потеряли бы способность ведения боевых действий против российских вооруженных сил. Поэтому ослабление или прекращение военной поддержки со стороны Запада является одним из главных «страхов» киевского режима.