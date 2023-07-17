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ТАСС

С "Восточной верфи" за нарушение сроков по танкеру взыскали 218 млн рублей в пользу МО РФ

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Головной строящийся на АО "Восточная верфь"(Владивосток) малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182, декабрь 2020 года (слева). Рядом ошвартован морской буксир
Головной строящийся на АО "Восточная верфь"(Владивосток) малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182, декабрь 2020 года (слева). Рядом ошвартован морской буксир.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным суда, исполнитель должен был передать малый танкер проекта 03182 до ноября 2021 года, однако этого не сделал

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с АО "Восточная верфь" 218 млн рублей в пользу Минобороны РФ в связи с невыполнением госконтракта от 1 сентября 2014 года на изготовление и поставку малого танкера проекта 03182 стоимостью более 6,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные суда.

Как следует из документов, исполнитель должен был передать судно до ноября 2021 года, однако этого не сделал. Заказчик обратился с иском в октябре 2022 года. Суд согласился с нарушением сроков контракта, но удовлетворил ходатайство "Восточной верфи" о снижении неустойки.

Предприятие также подало встречный иск, в котором просило признать госконтракт в редакции дополнительного соглашения от 2019 года ничтожным. По мнению "Восточной верфи", стороны не согласовали предмет контракта. Этот иск был отклонен.

В документах суда отмечается, что сообщение о невозможности завершения работ предприятие направило спустя почти пять месяцев после окончания срока исполнения контракта, а восемь лет до этого своими действиями подтверждала его действительность. Суд счел такое поведение недобросовестным.

Малые морские танкеры данного проекта являются многоцелевыми судами, способными транспортировать жидкие и сухие грузы. Они призваны эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

АО "Восточная верфь" - одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края. 

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Минoбороны РФ
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