Зоркие глаза американской артиллерии

Пентагон стал первым заказчиком радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, а сегодня обладает самым крупным их арсеналом в мире. Фото с сайта www.army.mil.

Как появились радиолокаторы, способные отследить траекторию полета снарядов

Среди зарубежных стран самым богатым опытом в области разработки и применения радиолокационных средств артиллерийской разведки, используемых в целях ведения контрбатарейной борьбы, обладают Вооруженные силы США. Причем в американские Сухопутные войска (СВ) специализированные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС КББ) стали поступать в массовом порядке уже с конца 1940-х годов.

ПО ОПЫТУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

На первом этапе в качестве РЛС КББ американской армией использовались модифицированные варианты РЛС орудийной наводки, применявшиеся ранее в подразделениях артиллерии, в первую очередь – зенитной (более подробно о принципах ведения контрбатарейной борьбы и истории РЛС КББ ведущих стран мира см.: «Пушки против пушек», «НВО», 11.03.22).

Дело в том, что еще в годы Второй мировой боевые расчеты американских РЛС управления огнем артиллерии SCR-584 обнаружили, что они могут иногда наблюдать на экране своих индикаторов находящиеся в воздухе артиллерийские снаряды. При наличии определенного опыта операторы даже могли отслеживать эти снаряды, рассчитывая вручную траекторию их полета. При этом, выполняя обратный расчет, операторы могли определить место, откуда эти снаряды вылетали. После чего сообщали примерные координаты огневой позиции противника своим артиллерийским подразделениям, которые незамедлительно приступали к уничтожению врага.

Эта РЛС, разработанная в годы войны специалистами лаборатории излучений Массачусетского технологического института (MIT Radiation Laboratory) и выпускавшаяся в модификациях SCR-584-A (монтировалась на одноосном прицепе) и SCR-584-B (на двухосном прицепе) соответственно компаниями Westinghouse Electric and Manufacturing Company и General Electric Company, сыграла важную роль в борьбе британцев с крылатыми ракетами «Фау-1». Благодаря возможностям станции и ее сопряжению с аналоговым компьютером типа М9 защитникам, как утверждают эксперты, удавалось добиться уничтожения в воздухе около 90% всех выпущенных по Британским островам образцов германского «оружия возмездия».

Примечательно, что в годы войны американцы поставили СССР по программе ленд-лиза 49 комплектов таких РЛС, но технологию их производства не передали. Однако советским специалистам ее удалось все же получить благодаря деятельности разведывательной сети во главе с супругами Юлиусом и Этель Розенберг. Как указывают историки спецслужб, в Советском Союзе в конечном итоге оказалось около 600 страниц инженерно-конструкторской и технической документации на эту станцию.

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

Первые же специализированные РЛС КББ были разработаны в США в 1950-е годы. Самым первым представителем их стала легкая мобильная РЛС типа AN/MPQ-10/10А. Которая, впрочем, фактически являлась просто доработанной и уменьшенной версией упомянутой РЛС типа SCR-584.

Данная станция была построена на базе антенны с механическим коническим сканированием, работала в S-диапазоне (2–4 ГГц) и позволяла достаточно эффективно засекать огневые позиции минометных и артиллерийских (преимущественно гаубичных) батарей противника уже по двум выстрелам. При наилучшем раскладе, конечно, поскольку иногда требовалось «поймать» радаром больше мин или снарядов.

Обычно с момента первого обнаружения минометной мины или артиллерийского снаряда до момента открытия огня своей артиллерии по разведанным огневым позициям противника проходило не более 7–8 минут. Хотя в условиях интенсивного огневого воздействия на свои сухопутные подразделения артиллерийско-минометного огня противника это был достаточно ощутимый промежуток.

По американским данным, дальность обнаружения позиций минометных или артиллерийских батарей противника в зависимости от типа и калибра составляла от 500 до 20 тыс. ярдов (от 457 до 18,3 тыс. м), а точность была не хуже 20 ярдов (18,29 м). По данным же российских источников, круговая вероятная ошибка точности определения координат огневой позиции противника у данной РЛС составляла 50 м. Сектор обзора станции – 11–45 км.

В состав AN/MPQ-10/10А входили:

– антенная система, представлявшая собой параболический отражатель диаметром 1,8 м с вращающимся облучателем;

– передатчик сигналов;

– приемник сигналов;

– блок управления с индикаторами отображения грубой (семидюймовый индикатор со шкалами 0–10 000 и 0–20 000 ярдов; 1 ярд равен 0,914 м) и точной (трехдюймовый индикатор со шкалой 2000 ярдов) дальности;

– агрегат питания в составе бензинового двигателя и трехфазного генератора тока мощностью 5 кВт, который мог перевозиться на одноосном прицепе грузоподъемностью 0,75 т или автомобилем грузоподъемностью 2,5 т;

– планшет для записи параметров траектории полета засекаемой минометной мины или артснаряда, по которым необходимо было определить местоположение вражеского миномета или орудия либо неприятельской минометной или артиллерийской батареи (дивизиона) с целью их дальнейшего подавления.

Как указано в зарубежной специализированной литературе того периода, при сопряжении с соответствующей вычислительной и записывающей аппаратурой эта станция могла использоваться для определения точки пуска и места падения вражеских ракет (в источниках употребляется именно слово «missile», которым в англоязычной военной литературе принято обозначать управляемую ракету).

Существовало две модификации станции – AN/MPQ-10 и AN/MPQ-10A, которые отличались преимущественно схемой работы системы измерения высоты засекаемых минометных мин и артснарядов. В первом случае применялся электромеханический вычислитель CP-93/MPQ-10, построенный на вращающихся трансформаторах-резольверах. Во втором – более современное и эффективное электрическое счетно-решающее устройство CP-156/MPQ-10A. В остальном эти варианты были похожи друг на друга и работали по схожей схеме.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Важной особенностью новой РЛС КББ была ее небольшая масса и мобильность. Станция устанавливалась на доработанном лафете 40-мм зенитной пушки типа М2 (скорострельная зенитка серии Bofors), а ее буксировка могла осуществляться при помощи типового армейского грузовика. Кроме того, она была аэромобильной – без особых проблем могла перебрасываться самолетами военно-транспортной авиации.

Еще одним преимуществом AN/MPQ-10А было то, что во время боевой работы (дежурства) ее блок управления можно было располагать на удалении от самой станции – на дистанции до 45 м. Это позволяло до определенной степени снизить уязвимость боевого расчета РЛС при поражении станции противником.

Впрочем, как обычно бывает у образцов вооружения первого поколения, у данной РЛС КББ были свои недостатки. И некоторые из них можно считать весьма существенными. В частности, станция не могла засекать ведущие огонь неприятельские минометы и артиллерийские орудия по первому выстрелу, а также не могла «работать» по снарядам с настильной траекторией полета.

Большим недостатком было и достаточно длительное – не менее 20–40 минут – время развертывания станции на позиции. И соответственно, время ее свертывания и перехода на марш. Это значительно понижало оперативность ведения контрбатарейной борьбы и повышало вероятность поражения станции ответным огнем противника.

Также стоит отметить большую численность боевого расчета станции – девять человек, что отмечали даже сами американцы. И что особенно важно, необходимость выполнять операции по расчету координат огневых позиций вражеской артиллерии вручную.

А уже после принятия на вооружение данной РЛС КББ военные стали сетовать на то, что изготовление ее электронных схем было выполнено на устаревшей элементной базе. Были у AN/MPQ-10А и другие, менее серьезные недостатки.

БОЕВАЯ РАБОТА

Станция AN/MPQ-10А функционировала следующим образом.

После начала работы с целью определения огневой позиции минометной или артиллерийской батареи противника осуществлялось дежурное сканирование пространства, результаты которого отображались на индикаторе грубой дальности (индикатор со строчной разверткой, дальность – азимут). Когда же на нем появлялась эхо-отметка цели, оператору боевого расчета необходимо было максимально быстро определить дальность до цели, используя для этого вращающийся маховичок шкалы наклонной дальности.

Затем антенная система станции при помощи маховичка регулировки по азимуту устанавливалась таким образом, чтобы линия развертки радиолокационного индикатора грубой дальности оказывалась над эхо-сигналом цели. После этого искомые минометная мина или артиллерийский снаряд отслеживались в автоматическом режиме и одновременно происходил обзор назначенного сектора с помощью радиолокационного индикатора точной дальности с целью засечь следующую выпущенную противником мину или снаряд.

Когда противник производил следующий выстрел, на экране радиолокационного индикатора точной дальности или рядом со следящим стробом по дальности появлялась отметка. Если цель находилась в пределах следящего строба по дальности, используя соответствующий переключатель, оператор переводил станцию в режим автоматического слежения за целью по дальности, азимуту и углу места. Полученные данные позволяли построить траекторию полета мины или снаряда и вычислить затем огневую позицию артиллерии противника.

ПОПЫТКА МОДЕРНИЗАЦИИ

AN/MPQ-10А была разработана специалистами компании Sperry (впоследствии – в составе корпорации Northrop Grumman) и поступила на вооружение СВ США в 1951 году. Также она поступила на вооружение подразделений артиллерийской инструментальной разведки сухопутных войск Бельгии, Дании, Нидерландов, Японии и ряда других стран.

Но возможности этой станции, а равно и других РЛС КББ, построенных по аналогичному принципу, были все же не слишком высоки. В связи с этим зарубежными специалистами была предпринята попытка их модернизации. Так появился комплекс AN/KPQ-1, который поступил на вооружение Корпуса морской пехоты США и австралийских СВ (возможно, и других стран). Он отличался от предшественников наличием аж пяти антенн, которые были направлены под разными углами по азимуту, позволяя одновременно «закрыть» больший сектор пространства.

Причем это был комплекс малогабаритный, с антеннами небольшого размера, а его основным предназначением было обеспечение обнаружения позиций стреляющих минометов противника. Комплекс прошел «проверку боем» в ходе вьетнамской войны, где, в частности, применялся австралийскими военными в стационарном – на оборудованной позиции и мобильном – с размещением в кузове армейского грузовика, вариантах. Впрочем, это существенно усложнило и конструкцию станции, и процесс работы с ней, а численность боевого расчета возросла до 11 человек.

Специалисты зарубежных стран, в первую очередь США, предпринимали активные усилия в направлении создания более совершенной РЛС КББ. Попытки увенчались успехом: уже в 1958 году на смену AN/MPQ-10А пришла существенно более совершенная РЛС КББ. А точнее, целое семейство таких специализированных станций, получивших обозначение AN/MPQ-4. Разработкой последних занимались специалисты компании General Electric.

Следует отметить, что станции AN/MPQ-10А американские военные на свалку истории все же не отправили, а просто переориентировали их на решение второстепенной задачи: осуществлять общее наблюдение за полем боя и корректировать огонь своей артиллерии для повышения его эффективности.

Более того, в выпуске специализированного издания учебного центра артиллерии и ракетных войск СВ США «Тренды в артиллерии» (Artillery Trends) за июнь 1958 года в статье «Новые глаза для подразделений по борьбе с минометами» за авторством майора Джона Маршхаузена даже особо оговаривалось: станции AN/MPQ-4 заменят AN/MPQ-10 только в роли средства борьбы с минометами противника.

Впрочем, «четверка» оказалась настолько эффективной, что постепенно вытеснила «десятку», прочно обосновавшуюся в подразделениях артиллерийской инструментальной разведки до появления станций следующего поколения. Но об этом мы расскажем в отдельной публикации.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.