Пушки против пушек

Станции контрбатарейной борьбы и эффективность воздействия артиллерии

Вооруженные конфликты последних десятилетий наглядно продемонстрировали как высокую важность артиллерии для достижения успеха в бою, сражении и операции, так и не менее серьезную необходимость эффективной борьбы с ней. Решение этой непростой задачи осуществляется в рамках ведения контрбатарейной борьбы (КББ) с использованием артиллерийских подразделений или иных средств огневого поражения. Эффективность же применения таковых во многом зависит от успешного применения различных средств артиллерийской разведки и в первую очередь – специализированных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы (РЛС КББ).

Со времени своего появления артиллерия играла важную роль на поле боя. Причем длительное время эта роль была, по большому счету, определяющей, по причине чего артиллерия и получила свое прозвище – «Бог войны». И не зря. Ведь именно артиллерия гарантировала тому, кто владеет большим количеством различных, желательно имеющих крупный калибр и большую дальность стрельбы, орудий, и тому, кто обладает наилучшим образом подготовленным для ее применения личном составом, победу в бою, сражении, битве и зачастую в войне в целом. В итоге, как подсчитали эксперты, в войнах последних столетий сухопутные войска несли основные потери именно от огня артиллерии.

Причем появление боевой авиации и управляемых ракет классов «поверхность – поверхность» и «воздух – поверхность» хоть и поколебало монопольное положение артиллерии, но не смогло полностью нивелировать ее значение даже в войнах нового типа.

В результате артиллерия – как ствольная (минометы и орудия различного типа, в том числе самоходные), так и реактивная (реактивные системы залпового огня – РСЗО) – благодаря своей способности оказывать воздействие на различную глубину выстроенной противником обороны по-прежнему остается одним из наиболее эффективных и распространенных огневых средств поражения на поле боя. Более того, за счет внедрения новейших технологий артиллерия обретает, как принято говорить, «второе дыхание».

Во-первых, артиллерия нового тысячелетия станет более эффективной – за счет повышения точности стрельбы и способности решать более широкий круг задач, чем ранее, да еще и с большей эффективностью. Достичь этого планируется, в том числе, за счет «умных» боеприпасов, способных самостоятельно, без участия артиллериста, определять наиболее приоритетную для поражения в текущей ситуации цель (из состава групповой цели) и корректировать свою траекторию полета, обеспечивая, к примеру, поражение цели в наиболее уязвимое место или под наиболее эффективным углом.

Во-вторых, артиллерия становится более дальнобойной – она сможет поражать цели на существенно большей дальности. В первую очередь добиться этого планируется за счет широкого внедрения активно-реактивных боеприпасов, как бы совмещающих в едином корпусе стандартный управляемый или корректируемый артснаряд и мини-ракету.

Наконец, в-третьих, артиллерия станет более подвижной на поле боя и обретет большую мобильность на театре военных действий.

Возможно, будут реализованы и иные конструктивно-технические и технологические решения, которые позволят придать артиллерийским системам новые особенности и обеспечить им новые возможности, что позволит этому виду вооружений не только сохранить свое важное значение на поле боя, но и, что вполне возможно, серьезным образом повысить свою роль в войнах будущего, обеспечив войскам возможность существенно нарастить огневую мощь и решать более широкий круг задач.

Однако рост роли артиллерии на поле боя приводит к необходимости разрабатывать методы, способы и средства борьбы с ней: во-первых, сооружения для своих личного состава и техники соответствующих защитных сооружений и проведения необходимых мероприятий с целью минимизации возможного ущерба от вражеского артиллерийского огня (рассредоточение сил и средств, оперативный маневр ими и пр.), а, во-вторых, скорейшего подавления артиллерии противника. Последнее – это целый комплекс мер, который можно объединить в одном понятии – контрбатарейная борьба. При этом эффективность такой борьбы в значительной, можно даже сказать – определяющей, мере зависит от успешного ведения артиллерийской разведки.

Классический, 1984 года издания, «Военный энциклопедический словарь» дает следующие задачи, которые призвана решать артиллерийская разведка: обнаружение и определение координат средств ядерного нападения противника, его артиллерии, минометов, танков, противотанковых средств, пунктов управления и других объектов (целей); доразведка объектов (целей), намеченных для поражения; сбор (уточнение) данных о местности и метеоусловиях; контроль за результатами стрельбы своей артиллерии и ударов тактических ракет; выдача данных для корректирования огня.

При этом такая разведка, в том числе осуществляемая в интересах контрбатарейной борьбы, ведется с использованием технических средств различного принципа действия (радиолокационные, звукометрические, оптические и оптико-электронные, сейсмические и др.), которые в той или иной степени позволяют обеспечить решение задачи по разведке и обнаружению огневых средств артиллерии противника – артиллерийских орудий, минометов, РСЗО, а при необходимости и тактических ракет – и последующей выдачи данных целеуказания на свои огневые средства для подавления указанных средств. Всемерному совершенствованию таких средств и разработке новейших, более эффективных способов их применения в рамках ведения контрбатарейной борьбы военные специалисты ведущих стран мира уделяли важное внимание всегда. Однако в последние годы в связи с качественным совершенствованием ствольной и реактивной артиллерии и ростом ее боевых возможностей этому вопросу придается существенно более высокий приоритет. Что же это средства и каковы их задачи? Рассмотрим их далее.

Борьба батарей

Согласно определению, которое дает термину «контрбатарейная борьба» уже упоминавшийся «Военный энциклопедический словарь», под этим понимается «поражение огнем артиллерии расположенных на закрытых огневых позициях артиллерийских батарей противника с целью завоевания огневого превосходства».

Причем успешной КББ может считаться только в том случае, если огневые средства противника и их боевые расчеты либо полностью уничтожены, либо, что, как показывает мировой опыт войн, бывает намного чаще, – подавлены. Напомним, что, согласно устоявшимся канонам, цель считается подавленной, если огневые средства противника и их боевые расчеты потеряли способность продолжать артиллерийскую стрельбу в течение какого-то периода времени. При этом важное значение в таких случаях имеет время, потребовавшееся на достижение указанной цели, а также произведенный при этом расход боеприпасов. Понятно, что чем меньше потрачено времени и боеприпасов – тем более успешным считаются действия своей артиллерии. Но как этого добиться?

«Главным условием успешной борьбы с артиллерией противника является хорошо организованная разведка батарей противника, обеспечивающая своевременное, надежное и точное определение координат огневых позиций, и высокая точность определения установок для стрельбы на поражение», – отмечают доктор технических наук генерал-майор артиллерии А.И. Матвеев и кандидат технических наук полковник Е.К. Малаховский в труде «Стрельба на поражение батарей», вышедшем еще в 1971 году.

При этом они особо подчеркивают, что для обеспечения действительного и экономичного огня при поражении батарей противника недостаточно определить лишь точные координаты огневых позиций последних. «Задачей артиллерийской разведки в современных условиях является также установление характера батареи: самоходная, буксируемая, определение калибра орудий и характера инженерного оборудования», – указывают авторы этого фундаментального труда.

В этих целях КББ ведется с использованием целого ряда средств и способов артиллерийской разведки. Причем обычно при решении рассматриваемой задачи осуществляется комбинированное использование сразу нескольких способов и технических средств, что позволяет получить более высокий конечный результат при решении этой весьма непростой задачи. «Только использование всех средств разведки в совокупности, а также надлежащая обработка и анализ даваемых ими сведений могут обеспечить получение надежных результатов при определении необходимых данных и батареях противника», – подчеркивается в труде «Стрельба на поражение батарей».

Наиболее эффективными способами обнаружения артиллерийских и минометных батарей противника, а также мест расположения пусковых установок РСЗО и тактических ракет противника и определения координат их огневых позиций являются следующие:

– использование данных, полученных с помощью осуществляющих классическую аэрофотосъемку летательных аппаратов (ЛА) или ведущих космическую съемку местности спутников видовой разведки;

– разведка позиций противника и корректировка огня своей артиллерии в режиме реального или приближенного к реальному масштабу времени с использованием пилотируемых или беспилотных ЛА с оптическими, оптико-электронными, радиолокационными или лазерными локационными (лидары) средствами обнаружения;

– задействование подразделений звуковой разведки;

– применение специализированных РЛС контрбатарейной борьбы (в т.ч. переносных), а также различных средств радиотехнической разведки.

Однако не все так просто. Ведь, к примеру, существенным недостатком аэрофотосъемки является то, что полученные с ее помощью данные поступают на КП командира ведущего контрбатарейную борьбу артиллерийского подразделения с определенной задержкой по времени. Впрочем, к настоящему времени классическая аэрофотосъемка уже практически вышла из употребления, а данные аэрофото- или радиолокационной съемки искомого участка местности или конкретного объекта, полученные с помощью ЛА, уже поступают потребителям по различным каналам в режиме реального или максимально приближенного к реальному масштабу времени.

Существенно продвинулась вперед и космическая видовая разведка, основу которой составляют спутники со специализированной фотографической, оптико-электронной или радиолокационной аппаратурой. Сегодня военные развитых стран мира уже имеют возможность получать данные с таких спутников в реальном или максимально приближенном к реальному масштабу времени.

Впрочем, успешность действий в рамках обеспечения контрбатарейной борьбы, а зачастую и сама возможность ее ведения, в случае применения пилотируемых или беспилотных ЛА зависит от того, обеспечено ли на данный момент в заданном районе господство в воздухе, и от наличия у противника в данном районе развитой системы ПВО, а в случае со спутниками видовой разведки – от возможности задействовать тот или иной спутник для покрытия заданного района в требуемый период времени.

Без радиолокации сегодня не возможно представить контрбатарейную борьбу. Фото с сайта www.dvidshub.net

Естественно, что при использовании в указанных целях фотографических и оптико-электронных средств серьезную проблему могут представлять плохая погода (дождь, снег, туман и пр.) и применяемые противником соответствующие способы маскировки (дымовая завеса и т.п.), а в случае применения для этих целей тепловизионных средств или средств радиотехнической разведки – предпринимаемые противником меры противодействия (различного рода помехи).

В свою очередь при использовании для обнаружения ведущих огонь батарей противника и определения координат их огневых позиций подразделений звуковой разведки негативными факторами могут стать плохие условия слышимости звуков выстрелов и разрывов боеприпасов, а также высокая интенсивность артиллерийского и минометного огня противника и своих войск и другие факторы.

Вот почему, по оценке зарубежных военных экспертов, наиболее эффективным средством обнаружения огневых позиций артиллерии противника и определения их координат, а также определения мест падения артиллерийских боеприпасов и корректировки огня своей артиллерии в настоящее время все же являются радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Они отличаются высокой точностью работы вне зависимости от погодных условий и времени суток, а также, что весьма немаловажно, обладают большой дальностью обнаружения. Использование подобных специализированных РЛС, таким образом, можно считать наиболее эффективным как с точки зрения точности определения координат ведущего огонь вражеского орудия (орудий), так и с точки зрения оперативности решения такой задачи. Пусть и с некоторыми оговорками, поскольку, к примеру, в этом случае фактически невозможно достоверно оценить нанесенный обстреливаемой батарее ущерб.

Впрочем, в последнее время наметилась тенденция развития средств артиллерийской инструментальной разведки в направлении интеграции в едином комплексе различных пассивных средств, таких как средства звуковой разведки и оптико-электронные средства разведки, что позволяет вывести контрбатарейную борьбу на совершенно новый уровень. Ярким примером в этом плане служит новейший российский звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», созданный специалистами холдинга «Росэлектроника», входящего в состав Госкорпорации «Ростех» (головная структура холдинга – АО «Объединенная приборостроительная корпорация»).

Особые радары и их работа

Принцип работы специализированных РЛС КББ основан на как можно более ранней засечке артиллерийских снарядов (минометных мин, реактивных снарядов или тактических ракет), последующего проведения нескольких измерений текущего их положения и в конечном итоге – определения координат огневой позиции противника. После приведения в боевое положение РЛС КББ осуществляет сканирование лучом пространства над линией горизонта, образуя в итоге так называемый барьер обнаружения. В случае получения радиолокационного сигнала, отраженного от появившегося в секторе обзора объекта – артиллерийского боеприпаса, станция осуществляет сопровождение обнаруженной цели в течение промежутка времени, который необходим для определения траектории его полета и вычисления координат огневой позиции противника.

В процессе своей работы РЛС засекает текущее положение боеприпаса в нескольких точках траектории его полета, после чего входящая в состав радиолокационного комплекса ЭВМ осуществляет расчет траектории полета этого боеприпаса и после ее пролонгации и экстраполяции определяет в конечном итоге координаты стреляющего артиллерийского орудия, миномета или пусковой установки РСЗО. При этом программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме определять калибр сопровождаемого артиллерийского боеприпаса и тип ведущего огонь орудия противника. Также в общем случае оцениваются размеры огневой позиции артиллерийского подразделения противника и выполняется классификация выявленных целей по степени их угрозы. После получения координат огневой позиции противника они оперативно передаются на КП своих сил для открытия огня на поражение.

Благодаря расчету траектории полета артиллерийских боеприпасов противника данные РЛС также способны с достаточно высокой точностью определять места возможного падения боеприпасов, что позволяет предупредить свои войска (население) и, насколько это позволяют обстоятельства, минимизировать потенциальный урон от огня противника. Кроме того, они могут использоваться для корректировки огня своей артиллерии, обеспечения топогеодезической привязки и решения иных задач.

Особо следует указать, что для успешного решения поставленной задачи необходимо правильно осуществить выбор позиции РЛС КББ, для чего требуется учитывать целый ряд факторов: особенности рельефа местности (они с одной стороны не должны препятствовать работе антенной системы станции, а с другой – обеспечивать максимально возможное снижение вероятности поражения этой станции от ударов авиации и артиллерии противника); целесообразность размещения станции в районе огневых позиций артиллерийского подразделения, работу которого она призвана обеспечивать, или в районе расположения того объекта, в систему прикрытия которого она включена; а также ряд других.

Существенно повысить эффективность работы РЛС КББ можно за счет одновременного использования средств радиотехнической разведки, с помощью которых возможно осуществление поиска, перехвата, пеленгации и анализа радиоизлучений радиотехнических средств противника, применяемых в целях обеспечения боевого применения его артиллерийских и минометных подразделений. В частности, таким образом можно достаточно точно установить систему радиолокационной артиллерийской разведки противника, вскрыть расположение пунктов управления его артиллерии и расположение самих артиллерийских подразделений, а также с достаточно высокой точностью определить тип имеющихся у противника в данном районе систем артиллерийского, минометного и ракетного оружия, а равно и наряд сил и средств.

В состав РЛС КББ в общем случае входят: антенная система, приемопередатчик, аппаратура обработки, связи и передачи данных, а также система электропитания. При этом следует особо отметить, что в современных РЛС КББ антенна станции обычно представляет собой плоскую прямоугольную фазированную (ФАР) или активную фазированную (АФАР) антенную решетку, в которой обзор окружающего пространства осуществляется электронным сканированием луча диаграммы направленности.

Обычно в таком случае, как указывает в статье «Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы основных зарубежных стран», опубликованной в декабрьском номере журнала «Зарубежное военное обозрение» за 2010 год полковник А. Крупников, сектор сканирования по азимуту в среднем составляет 90 градусов, сектор сканирования по углу места – в среднем 30 градусов, а возможность кругового обзора окружающего пространства обеспечивается за счет установки ФАР на поворотной платформе.

Характерными примерами построения антенной системы РЛС КББ по такой конструктивной схеме являются российские комплексы «Зоопарк-1» (в отечественных источниках его часто обозначают просто «Зоопарк») и 1Л260-Е (также известен под обозначением «Зоопарк-1М»), разработанные специалистами тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Стрела» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), а также такие зарубежные РЛС аналогичного назначения как:

– американские станции AN/TPQ-36(V) и AN/TPQ-37(V) из состава специализированного радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы «Файрфайндер» (Firefinder), а также пришедшая им на смену станция AN/TPQ-53 и многофункциональный радиолокационный комплекс типа AN/TPS-80 Ground/Air Task Oriented Radar (G/ATOR), который призван заменить в Корпусе морской пехоты США целый ряд РЛС, решающих задачи контрбатарейной борьбы, обнаружения беспилотных и пилотируемых ЛА, а также крылатых и других управляемых ракет (в том числе высокоскоростных и активно маневрирующих), управления воздушным движением и пр.;

– мобильная РЛС КББ «КОБРА» (COBRA, аббревиатура от Counter Battery Radar, в что можно перевести с английского как «Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы»), созданная в 1998 году многонациональным консорциумом EURO-ART в интересах вооруженных сил Великобритании, Франции и ФРГ (в программе принимали участие компании из Великобритании, США, Франции и ФРГ);

– мобильная РЛС КББ «АРТУР» (ARTHUR – аббревиатура от ARTillery HUnting Radar, что можно перевести с английского как «Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», хотя дословно ее название будет звучать как «Радиолокационная станция – «охотник» за артиллерией»). Станция создана специалистами из Норвегии и Швеции, а ее выпуском и техобслуживанием сегодня занимается шведская компания SAAB. В зависимости от потребностей заказчика она может размещаться на шасси различных грузовых автомобилей повышенной проходимости или на шасси сочлененного гусеничного транспортера типа Bv 206. В британской армии «АРТУР» стоит на вооружении под обозначением MAMBA – аббревиатура от Mobile Artillery Monitoring Battlefield rAdar, что можно перевести с английского как «Мобильная РЛС для слежения за артиллерией на поле боя»;

– новая шведская многофункциональная РЛС «Жираф 4А» (Giraffe 4A), имеющая возможность решения задач в целях обеспечения контрбатарейной борьбы;

– израильская станция EL/M-2084, которая не только способна эффективно решать задачи контрбатарейной борьбы, обеспечивая, в частности, обнаружение, засечку и определение координат огневых позиций стреляющих артиллерийских орудий, минометов, пусковых установок РСЗО и ракетных подразделений противника на дальностях до 100 км, но еще и позволяет уверенно обнаруживать и сопровождать малоразмерные воздушные цели, такие как, например, беспилотные летательные аппараты, а также оперативно-тактические и тактические ракеты на дальностях до 350 км;

– китайские РЛС КББ «Тип 704», BL904, PFS (аббревиатура от Phase and Frequency Scan, что можно перевести с английского как «фазовое и частотное сканирование») и SLC-2, оснащенные фазированными и активными фазированными антенными решетками, а также целый ряд других РЛС аналогичного предназначения.

Широкое распространение такая конструктивная схема – с одной антенной, размещенной на поворотном устройстве, – получила и в классе малогабаритных РЛС КББ, предназначенных для переноса силами личного состава боевого расчета или размещения на автотранспортных средствах. Такие РЛС используются в первую очередь для обнаружения позиций стреляющих минометов и минометных батарей, а также ведения разведки наземных движущихся целей и даже обнаружения низколетящих дронов. Кроме того, они позволяют осуществлять контроль стрельбы своей артиллерии и минометов в тех случаях, когда применение более крупных РЛС нецелесообразно, а также в условиях проведения специальных и контртеррористических операций, где использование крупных РЛС аналогичного назначения серьезно затруднено или вовсе невозможно.

Характерным примером таких РЛС является российская переносная РЛС разведки огневых позиций минометов «Аистенок», разработанная в НПО «Стрела». Согласно информации, изложенной в статье «Переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок» (индекс 1Л271)» из размещенного на официальном сайте АО «Рособоронэкспорт» электронного каталога экспортных вооружений и военной техники сухопутных войск, данная РЛС может применяться для разведки огневых позиций стреляющих минометов калибра 81–120 мм по траектории полета мины и контроля стрельбы своих минометов калибра 81–120 мм, а также для разведки движущихся наземных целей типа «танк» и контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра 122–155 мм по разрывам снарядов.

Кстати, на примере «Аистенка» можно наглядным образом увидеть тот прорыв, который инженерам удалось совершить в области разработки РЛС для обнаружения позиций стреляющих минометов. Так, предназначенная для решения этой задачи отечественная станция АРСОМ-1 «Молния» (АРСОМ – аббревиатура от полного названия «Артиллерийская Радиолокационная Станция Обнаружения Минометов»), принятая на вооружение в 1951 году, размещалась на шасси тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т (Артиллерийский Тягач – Тяжелый), а в комплекте к ней прилагался еще и агрегат питания, который транспортировался на отдельном прицепе. В процессе боевой работы станцию должен был обслуживать боевой расчет из нескольких человек. Причем она могла работать преимущественно по минометам, хотя в отечественных источниках указывается, что имелась возможность определения позиций и стреляющих гаубиц (станция также могла обеспечивать корректировку огня своей артиллерии). Теперь же эту задачу можно успешно решать с помощью малогабаритной станции «Аистенок», общий вес автономного (носимого) комплекта которой составляет всего 135 кг, а для ее обслуживания необходим боевой расчет численностью лишь три человека.

Особо следует отметить, что такие малогабаритные станции достаточно легко и оперативно могут устанавливаться на крыши зданий и на различные образцы автотехники, что позволяет превратить их в мобильные РЛС КББ, обладающие существенным боевым потенциалом и возможностями по решению широкого круга задач, зачастую выходящего далеко за рамки классической контрбатарейной борьбы.

При этом в малогабаритных, переносных РЛС КББ широкое применение в последнее время получили антенные системы, которые сформированы из множества – нескольких десятков – небольших по площади панелей ФАР, неподвижно закрепленных вокруг центрального элемента каркаса антенной системы. Такая конфигурация позволяет обеспечить возможность непрерывного кругового обзора окружающего пространства, что особенно важно для эффективного обеспечения действия подразделений сил спецопераций, воздушно-десантных войск или морской пехоты, а также в рамках организации системы охраны передовых объектов войск (сил).

Ярким примером таких станций кругового обзора могут служить американские переносные РЛС КББ семейства AN/TPQ-48/49/50, которые разработаны специалистами компании Syracuse Research Corporation (SRC), а также переносная РЛС КББ «Серхат» (Serhat), созданная в турецкой компании Aselsan, и китайская РЛС YLC-48А, разработанная в Нанкинском научно-исследовательском институте электронных технологий. Все они фактически построены по единой схеме и незначительно отличаются по своим характеристикам и возможностям по решению возлагаемых на них задач.

Сегодня уже разработаны РЛС КББ и в сборно-модульном исполнении. Так, станция Х-диапазона HFL-CM, созданная в итальянской компании IDS (аббревиатура от Ingegneria Dei Sistemi, что можно перевести с итальянского как «Инженерные системы»), представляет собой набор радиолокационных модулей на базе антенн с АФАР, которые имеют сектор обзора 60 градусов (одно полотно АФАР) или 120 градусов (два полотна АФАР) и могут размещаться на телескопическом подъемном устройстве либо на крыше здания или автомобиля.

В состав комплекса входят соответствующая аппаратура обработки радиолокационных данных и аппаратура связи, а также портативная электростанция или компактные источники питания. При необходимости из радиолокационных модулей можно составить «антенну», обеспечивающую постоянный круговой обзор окружающего пространства и обнаружение в автоматическом режиме минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов, а также мест их падения и позиций стреляющих минометов, орудий и пусковых установок РСЗО. Единственное ограничение станции – способность работать только по боеприпасам, летящим по параболической траектории.

В свою очередь, аппаратура обработки, связи и передачи данных и система электропитания РЛС контрбатарейной борьбы в зависимости от конкретного типа станции и ее конструктивного исполнения (мобильная, транспортируемая, переносная и т.п.) размещаются либо в отдельных малогабаритных переносных блоках (а частично и на самой антенной системе), либо на едином с антенной системой колесном или гусеничном шасси, либо же на отдельном шасси или же и вовсе внутри стандартных контейнеров, которые могут перевозиться различными видами техники, в том числе транспортными или многоцелевыми вертолетами, транспортно-десантными конвертопланами и военно-транспортными самолетами. При этом указанная аппаратура и оборудование обычно имеют модульное исполнение, что существенным образом упрощает их техническое обслуживание, в том числе на огневой позиции, и ремонт.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, журналист, историк.