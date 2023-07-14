Войти
Интерфакс-АВН

Франция в ближайшие семь лет потратит на оборонные нужды рекордные 413,3 млрд евро

394
0
0
Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Сенат Франции вслед за Национальным собранием утвердил в четверг законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы, передают французские СМИ.

Предусмотренный на эти семь лет общий оборонный бюджет составит рекордные 413,3 млрд евро, в том числе на внебюджетные расходы придется 13,3 млрд. Это больше на 40% по сравнению с предыдущим долгосрочным планом.

Такое увеличение мотивировано, с одной стороны, поставками вооружений и боеприпасов Украине и соответствующим пополнением собственных резервов, с другой - согласованным на саммите НАТО в Вильнюсе требованием к странам-союзницам тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Принимая во внимание дефицит боеприпасов, возникший на фоне военной помощи Украине, план предусматривает 16 млрд евро на боеприпасы и 5 млрд - на ракетные системы "земля-воздух". Вместе с тем сообщается, что, несмотря на существенное финансирование в размере 268 млрд евро, вооруженные силы получат меньше бронетехники, истребителей и военных кораблей, чем это было запланировано в предыдущей военной программе.

Бюджет рассчитан на личный состав в 275 тыс. штатных военнослужащих и гражданский персонал к 2030 году (без учета резервистов).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
17.12.2021
«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву
15.12.2021
Президент Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности
14.12.2021
На Украине назвали бесполезным план НАТО по «сдерживанию» России
18.11.2019
1989-2019: как распад СССР перевернул все на Западе (Le Monde, Франция)
13.11.2019
NZZ (Швейцария): Путин наслаждается своей победой над "НАТО со смертью мозга"
24.09.2014
«Кореец» вместо «француза»
05.09.2014
Раздвоение вертолетоносца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами