Президент России потребовал утвердить национальный проект по БПЛА до 1 сентября 2023 года

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К 1 сентября 2023 года в Российской Федерации должен быть утвержден национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. Соответствующее указание дал сегодня президент России Владимир Путин.

Как отметил глава российского государства, национальный проект по БПЛА должен быть указан как приоритетный в бюджете страны. Нет сомнений, что данное распоряжение президента связано с ситуацией на фронте, так как специальная военная операция выявила огромную потребность страны в беспилотной авиации.

Прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года

- подчеркнул Путин, выступая на форуме будущих технологий.

Глава российского государства также дал поручение продумать меры поддержки фундаментальных исследований, в том числе и увеличение объемов финансирования со стороны федерального бюджета. Путин отдельное внимание уделил вопросу развития в Российской Федерации микроэлектроники. Как отметил глава государства, необходимо очень тщательно заняться вопросом развития серийного производства особо чистых материалов и технологических сред.

Таким образом, президент России подтвердил направленность страны на дальнейшее развитие и совершенствование высоких технологий, что особенно важно на фоне антироссийских санкций и роста потребностей страны в импортозамещении, в том числе и в таких важных направлениях как микроэлектроника, компьютерные технологии.