КНДР осуществила второй пуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong 18

Источник изображения: topwar.ru

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает наращивать военный потенциал на фоне усиления угроз со стороны Соединенных Штатов при все большем втягивании в орбиту военно-политического влияния Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких стран, как Япония и Корейская Республика. Токио и Сеул, в свою очередь, не скрывают своего враждебного отношения к Северной Корее, традиционно скорее из страха непредсказуемости принятия решений северокорейскими лидерами.

При этом небольшое и небогатое государство в Восточной Азии, десятилетиями находящееся в международной политической и экономической изоляции, умудряется развивать собственный ВПК, разрабатывая, проводя испытания и ставя на вооружение все более современные и мощные средства поражение дальнего радиуса действия, в том числе носители ядерных боеголовок.

Возможно, определенную поддержку и помощь, с учетом многолетних дружественных отношений, Пхеньяну оказывают Пекин и Москва, особенно на фоне возросшего противостояния России и Китая с западными недругами КНДР. Но официальных подтверждений этому нет, такая версия скорее из области конспирологии.

Как ранее сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап», 13 апреля этого года КНДР провела первые испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» (Hwasong 18), первая ступень которой упала в море в десяти километрах от побережья Северной Кореи. Как всегда лично присутствовавший на испытаниях новых видов вооружений глава государства, генсек ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что МБР данного типа помогут «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» КНДР.

Источник изображения: topwar.ru

Второй пробный пуск новой МБР не заставил себя долго ждать. То же южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило со ссылкой на СМИ Северной Кореи, что новые испытания Hwasong 18 КНДР провела вчера, 12 июля. Пуск ракеты подтвердили в Южной Корее и Японии. По информации японских военных, баллистическая ракета, выпущенная около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района вблизи с Пхеньяном, упала в воду в Японском море.

По данным северокорейской стороны, новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду, достигнув максимальной высоты 6648 километров, и приземлилась в точке назначения в открытом море. За испытаниями, как всегда, наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что военные страны продолжат принимать «наступательные меры» до тех пор, пока «США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна».

Источник изображения: topwar.ru

После сообщения о новом пробном пуске северокорейской МБР, находящийся на саммите НАТО в Вильнюсе президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности страны. На заседании Совбеза глава Южной Кореи поручил срочно подготовить совещание ядерной консультационной группы с Соединенными Штатами для обсуждения мер по расширенному сдерживанию КНДР. Не исключено, что Ким Чен Ын нарочно приурочил второй пробный пуск Hwasong 18 к встрече глав государств Североатлантического альянса и их союзников в столице Литвы.