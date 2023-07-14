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Вероятность передачи Киеву дальнобойной версии SCALP оценили

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Истребитель Mirage 2000D
Истребитель Dassault Mirage 2000D ВВС Франции с крылатой ракетой MBDA SCALP EG.
Источник изображения: opex360.com

Франция может передать Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General (SCALP EG) вместе с базовой версией боеприпаса. Вероятность передачи Киеву усовершенствованных боеприпасов оценил военный эксперт Андрей Фролов в колонке для «Известий».

«Более дальнобойных SCALP EG у французов мало. Не думаю, что они будут отдавать их Киеву, разве что несколько штук. Скорее всего, передадут ракеты базовой версии с меньшей дальностью. Они более раннего года выпуска и менее совершенны», — пишет Фролов.

Он отметил, что дальность экспортной модификации SCALP составляет 250 километров. Ракета с турбореактивным двигателем может нести боевую нагрузку весом до 700 килограммов. Основной путь до цели боеприпас преодолевает на высоте 100-150 метров, а во время атаки снижается до 50 метров, что затрудняет его обнаружение.

Ранее старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин сообщил, что Франция передает SCALP из запасов собственных Вооруженных сил, и реальная дальность может составлять до 560 километров.

По данным Reuters, первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
SCALP
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