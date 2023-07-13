В России назвали переданные Францией Украине ракеты SCALP сложными целями

Военные специалисты, опрошенные РБК, оценили переданные Францией Украине дальнобойные ракеты SCALP и назвали их малозаметными и сложными целями.

Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин отметил, что по сути этот боеприпас является аналогом британских Storm Shadow, у них один производитель и одинаковые характеристики.

Эксперт указал, что заявленная дальность 250 километров — у экспортного варианта ракеты. По его словам, Франция передает SCALP из запасов собственных Вооруженных сил, и реальная дальность может составлять до 560 километров.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник допустил, что ракеты летят на расстояние до 300 километров и предназначены для поражения целей в том числе под прикрытием систем противовоздушной обороны (ПВО).

Эти ракеты малозаметны и они «достаточно сложная цель», добавил Крамник. «Сбивать их, конечно, можно, Storm Shadow уже сбивают, но простой целью эти ракеты не являются», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что средством борьбы с этими боеприпасами должно стать усиление ПВО, в первую очередь в вопросах контроля воздушного пространства.

По данным Reuters, первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля.