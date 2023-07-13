Войти
Lenta.ru

В России назвали переданные Францией Украине ракеты SCALP сложными целями

470
0
0
Французская ракета SCALP авиационного базирования
Французская ракета SCALP авиационного базирования.
Источник изображения: topwar.ru

Военные специалисты, опрошенные РБК, оценили переданные Францией Украине дальнобойные ракеты SCALP и назвали их малозаметными и сложными целями.

Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин отметил, что по сути этот боеприпас является аналогом британских Storm Shadow, у них один производитель и одинаковые характеристики.

Эксперт указал, что заявленная дальность 250 километров — у экспортного варианта ракеты. По его словам, Франция передает SCALP из запасов собственных Вооруженных сил, и реальная дальность может составлять до 560 километров.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник допустил, что ракеты летят на расстояние до 300 километров и предназначены для поражения целей в том числе под прикрытием систем противовоздушной обороны (ПВО).

Эти ракеты малозаметны и они «достаточно сложная цель», добавил Крамник. «Сбивать их, конечно, можно, Storm Shadow уже сбивают, но простой целью эти ракеты не являются», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что средством борьбы с этими боеприпасами должно стать усиление ПВО, в первую очередь в вопросах контроля воздушного пространства.

По данным Reuters, первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP 11 июля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Похожие новости
13.07.2023
Макрон назвал конфликт на Украине "войной на истощение"
31.05.2023
Глава МО Украины призвал ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты скорее
19.05.2023
Le Monde указала на неготовность Парижа передать Киеву ракеты SCALP
18.05.2023
Песков прокомментировал данные Херша о призывах к Зеленскому остановить конфликт
17.05.2023
Макрон указал на отсутствие поставок оружия Киеву для нападения на РФ
12.05.2023
В Кремле пообещали адекватный ответ на поставку Британией Киеву ракет большой дальности
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта