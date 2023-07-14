«Нас беспокоит возможность захвата Leopard 2»: генерал бундесвера оценил применение немецких танков ВСУ

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В «цивилизованном мире» продолжают верить в преимущества западной техники над российскими изделиями, несмотря на то, что она так и не стала для ВСУ панацеей, способной расправиться с ВС РФ.

ВСУ ведут контрнаступление с использованием ОБТ и бронемашин из Германии, атакуя усиленную российскую оборону, защищенную минными полями и артиллерией. ВС РФ также имеют превосходство в воздухе

- говорится на сайте Минобороны ФРГ.

Практику применения немецких ОБТ Leopard 2 оценил в этих условиях бригадный генерал Бьорн Шульц, возглавляющий школу бронетанковых войск бундесвера с 2022 года:

Уничтожение западных ОБТ российскими войсками снова вызвало споры о преимуществах поставок оружия на Украину. Хотя с самого начала было ясно, что танки не решат всё в войне, а лишь окажут на её ход мощное влияние.

С его слов, Leopard 2A6 «технически превосходят свои аналоги из России»:

Они могут обрушиться на врага благодаря броневой защите, огневой мощи, мобильности, которые в совокупности обеспечивают жесткий удар по неприятелю. Необходимо, чтобы экипажи и командование могли использовать танки таким образом, чтобы их техническое превосходство могло трансформироваться также в тактическое превосходство.

Как он пояснил, ОБТ не могут сражаться в одиночку, а должны взаимодействовать с пехотой, артиллерией, авиацией и другими силами, так как войну можно выиграть только в общевойсковой схватке.

Со слов генерала, важную роль перед атакой на русские позиции играет разведка. Без четкого представления ситуации на поле боя можно проиграть:

Мы имеем полосу минного заграждения, которую установила российская оборона. Нет практически и метра, где бы я мог свободно маневрировать техникой, где нет мин и где не поставлены противотанковые заграждения.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметил Шульц, при этом заграждения устанавливаются ВС РФ скрытно, обойти минные поля крайне сложно: ВСУ имеют дело с «жутко широкими и длинными минными поясами». Однако Leopard 2A6 сконструирован таким образом, что в случае подрыва экипажу наносится «мало вреда, в идеале вообще ничего».

Генерал пояснил, что также трудно защищаться от атак дронов с воздуха. Для противодействия атакам БПЛА необходимо двигаться в разомкнутом строю или используя укрытия. Однако прятаться негде, так как «некоторые лесные массивы вообще больше не существуют». Поэтому важно замаскировать машины, хотя бы в качестве импровизированного решения, чтобы их было не так просто обнаружить.

Шульц не исключает того, что Россия захватит западные танки. В том числе Leopard 2, и изучит их:

Война полна рисков. Экипажам приходится бросать танки в случае их уничтожения. Но не надо бояться [технологического] шпионажа, это обычное дело. Нас беспокоит возможность захвата ОБТ, этого нужно избегать, но ясно, что это произойдет.

Как считает генерал, для нужд ВСУ необходимо отправлять дополнительные вооружения с Запада. Новые высокотехнологичные системы позволят выстоять против соперника, которого не получается сломить.

Украине придется воевать с численно превосходящим противником меньшим количеством людей и техники до тех пор, пока российские войска не будут окончательно вытеснены с территории страны. Этому должно помочь предоставление превосходного оборудования

- делает вывод немецкий генерал.