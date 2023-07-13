Российскими специалистами разработана компактная система обнаружения дронов

Компактная система обнаружения дронов разработана в России

Российские специалисты отчитались о разработке перспективного блока РЛС, который отличается малыми габаритами. Данная система предназначена для оперативного обнаружения беспилотников — воздушных, включая летящих на низкой высоте, а также морских, включая полупогруженные.

Как утверждают разработчики, новая РЛС способна обнаруживать с высокой точностью на дистанциях до нескольких километров малоразмерные и труднозаметные цели, определять расстояние до них, вычислять радиальную скорость, производить их захват и осуществлять сопровождение. Новой компактной РЛС планируется оснастить корабли российского ВМФ. Причем новая разработка может монтироваться на корабли с подключением к уже установленным антеннам без какого-либо влияния на их характеристики, а также получать с них дополнительные данные по радиолокационному обзору. В работе самой РЛС, образцы которой уже приняли участие в серии тестовых проверок, используется лишь одна антенна, но применяя сложные зондирующие сигналы, станция получает повышенную помехозащищенность и скрытность.

Макс Антонов