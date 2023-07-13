Войти
Техкульт

Российскими специалистами разработана компактная система обнаружения дронов

505
0
+2

Компактная система обнаружения дронов разработана в России

Российские специалисты отчитались о разработке перспективного блока РЛС, который отличается малыми габаритами. Данная система предназначена для оперативного обнаружения беспилотников — воздушных, включая летящих на низкой высоте, а также морских, включая полупогруженные.

Как утверждают разработчики, новая РЛС способна обнаруживать с высокой точностью на дистанциях до нескольких километров малоразмерные и труднозаметные цели, определять расстояние до них, вычислять радиальную скорость, производить их захват и осуществлять сопровождение. Новой компактной РЛС планируется оснастить корабли российского ВМФ. Причем новая разработка может монтироваться на корабли с подключением к уже установленным антеннам без какого-либо влияния на их характеристики, а также получать с них дополнительные данные по радиолокационному обзору. В работе самой РЛС, образцы которой уже приняли участие в серии тестовых проверок, используется лишь одна антенна, но применяя сложные зондирующие сигналы, станция получает повышенную помехозащищенность и скрытность.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.05.2023
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
29.12.2020
Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
18.12.2017
Ракетный щит Земли обетованной
20.02.2017
Корабельный ЗРПК "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года
22.04.2016
«Укроборонпром» провалил программу серийного производства танков
26.10.2011
Фирма "НЕЛК" освоила производство электродвигателей для БЛА вертолетного типа
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта