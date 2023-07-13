Войти
ЦАМТО

Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта создания в интересах ВСУ ремонтного центра танков Leopard в Польше

448
0
0
Танк Leopard-2
Танк Leopard-2.
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

ЦАМТО, 12 июля. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard – причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

"Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", – говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt.

Как напоминает агентство, ранее издание Spiegel сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тыс. евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тыс. евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Похожие новости
27.01.2023
Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
27.01.2023
Алжир стремительно вооружается
26.01.2023
"Поддержать Украину, не допустить войны России и НАТО". Германия решилась на поставку Leopard
16.01.2017
НАТО готовится к бюджетному рывку
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта