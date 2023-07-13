Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта создания в интересах ВСУ ремонтного центра танков Leopard в Польше

ЦАМТО, 12 июля. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard – причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

"Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", – говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt.

Как напоминает агентство, ранее издание Spiegel сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тыс. евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тыс. евро.