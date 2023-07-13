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ТАСС

Володин поручил Картаполову проработать организацию выставки техники НАТО, разбитой в боях

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Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года.

С предложением обратиться к Минобороны РФ с вопросом организации такой выставки выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО у посольств стран, которые поставляют ее Украине. Об этом в среду сообщает пресс-служба Госдумы.

С предложением обратиться к Минобороны РФ с вопросом организации такой выставки выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков.

"Давайте мы поддержим Владимира Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне", - отметил Володин. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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