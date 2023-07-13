Названо количество выведенных из эксплуатации подлодок США

Более 30 процентов ударных атомных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США выведены из эксплуатации для ремонта, что ставит страну в невыгодное положение перед превосходящим по численности флотом Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской службы Конгресса США.

Отмечается, что 18 из 49 подлодок ВМС США (37 процентов) вывели для проведения ремонта. «Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая», — говорится в сообщении.

В отчете службы подчеркнули, что задержки на верфях влияют на возможность ВМС выполнять повседневные задачи и оказывают «повышенное оперативное давление» на оставшиеся в строю корабли.

Как сообщается, в 2017 году 28 процентов подлодок были на ремонте, в 2022 — 33 процента, а лучший показатель был достигнут в 2015 году, когда на ремонте находились 19 процентов всех ударных подлодок. Позже в Командовании морских систем ВМС США уточнили, что к концу июня в ремонте оставалось 16 подлодок.

«Бездействующие подводные лодки — это не подводные лодки класса "Огайо" с ядерными баллистическими ракетами, а быстроходные ударные лодки, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами "Томагавк" по судам и наземным целям, а также скрытно выполнять задачи, такие как наблюдение», — пишет Bloomberg.

В апреле стало известно, что ВМС США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев.