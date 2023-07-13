Войти
Lenta.ru

Названо количество выведенных из эксплуатации подлодок США

424
0
0
Субмарина USS Ohio на ремонте.
Субмарина USS Ohio на ремонте.
Источник изображения: upi.com

Более 30 процентов ударных атомных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США выведены из эксплуатации для ремонта, что ставит страну в невыгодное положение перед превосходящим по численности флотом Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской службы Конгресса США.

Отмечается, что 18 из 49 подлодок ВМС США (37 процентов) вывели для проведения ремонта. «Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая», — говорится в сообщении.

В отчете службы подчеркнули, что задержки на верфях влияют на возможность ВМС выполнять повседневные задачи и оказывают «повышенное оперативное давление» на оставшиеся в строю корабли.

Как сообщается, в 2017 году 28 процентов подлодок были на ремонте, в 2022 — 33 процента, а лучший показатель был достигнут в 2015 году, когда на ремонте находились 19 процентов всех ударных подлодок. Позже в Командовании морских систем ВМС США уточнили, что к концу июня в ремонте оставалось 16 подлодок.

«Бездействующие подводные лодки — это не подводные лодки класса "Огайо" с ядерными баллистическими ракетами, а быстроходные ударные лодки, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами "Томагавк" по судам и наземным целям, а также скрытно выполнять задачи, такие как наблюдение», — пишет Bloomberg.

В апреле стало известно, что ВМС США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Los Angeles
Ядерный щит
Похожие новости
03.05.2023
ВМС США способны одновременно задействовать лишь четверть подводных лодок
18.02.2022
Четыре часа на «Ответ»
27.05.2020
«Посейдон» до цели не дойдет
16.07.2018
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
06.03.2013
Неядерная дубина Пентагона
21.06.2012
"Томагавк" и его наследники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта