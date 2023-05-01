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В США продлили срок службы «Александрии»

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The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville
The Los Angeles-class fast-attack submarine USS Jacksonville.
Источник изображения: Photo by Master-at-Arms 3rd Class Taylor Ford/U.S. Navy

Военно-морские силы (ВМС) США продлили срок службы многоцелевой атомной подводной лодки Alexandria («Александрия») типа Los Angeles до сентября 2025 года. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителя ВМС.

Подлодка покинула плавучий сухой док ВМС США ARCO (ARMD-5) 5 апреля. Техническое обслуживание «Александрии» заняло семь месяцев. Также в третьем квартале 2023 финансового года планируют начать обслуживание подлодки Scranton.

Отмечается, что Пентагон требует наличия 66 многоцелевых подлодок, а сейчас в эксплуатации находится только 50 многоцелевых субмарин.

Атомную подлодку «Александрия» спустили на воду в 1990 году. Субмарины этого типа могут нести торпеды, а также крылатые ракеты Harpoon и Tomahawk.

В марте издание Washington Examiner писало, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота.

В сентябре 2022 года в публикации Defense News сообщили, что большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту атомных подводных лодок ВМС США типа «Вирджиния» выполняют с задержкой из-за недостатка запасных частей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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