Войти
Lenta.ru

США предрекли поражение в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»

307
0
0
Подводная лодка проекта Ясень-М
Подводная лодка проекта Ясень-М.
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота. Об этом сообщает Washington Examiner.

Авторы материала обратили внимание, что новое поколение российских подводных сил успешно эксплуатирует современные лодки, оснащенные 75-ю силами нового поколения. В частности, многоцелевая подводная лодка проекта 885 «Ясень» может нанести ядерный удар по Вашингтону в короткие сроки, сказано в статье.

«Если подлодка незаметно подберется к восточному побережью США, то сможет нанести ядерный удар по Вашингтону с очень коротким временем оповещения», — пишет автор.

Кроме того, российские подводные силы представляют особую ценность для Народно-освободительной армии Китая, которая повышает свою боеготовность.

Ранее члены НАТО выразили обеспокоенность из-за возможностей российского флота. «В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота [президента РФ] Владимира Путина», — говорится в материале Newsweek.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
18.02.2022
Четыре часа на «Ответ»
07.02.2022
Буря в эфире
30.11.2021
Daily Mail (Великобритания): Россия начинает серийное производство своих «неудержимых» гиперзвуковых ракет «Циркон»
21.03.2019
Чжунго цзюньван (Китай): откуда Путин берет смелость бросать вызовы США?
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века