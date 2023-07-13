ЦАМТО, 12 июля. Правительство Германии утвердило проект оборонного бюджета на 2024 ф.г. в размере 51,8 млрд. евро (56,8 млрд. долл. США), а также многолетний финансовый план до 2027 года и план финансирования из специального фонда Zeitenwende на 2024 год.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Германии, эти ассигнования позволят, начиная с 2024 года, выделять на оборону не менее 2% ВВП.

Фактическое увеличение оборонного бюджета в 2024 ф.г. по сравнению с текущим годом составляет 1,7 млрд. евро, а одобренная сумма на 7,3 млрд. евро больше, чем в предыдущем начальном финансовом плане Министерства обороны Германии.

Подчеркивается, что наряду со средствами из регулярного бюджета, в различные оборонные программы будет инвестировано около 20% фонда Zeitenwende, созданного в размере около 100 млрд. евро после начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, военное ведомство совместно с федеральным министерством финансов заверили правительство, что продолжится активная работа по модернизации Бундесвера, в том числе за счет средств специального фонда Zeitenwende. Министр отметил, что одобрение парламентом финансирования большого количества оборонных проектов создало условия для их быстрой реализации, однако в дальнейшем, после исчерпания спецфонда, стране потребуется существенное увеличение регулярного оборонного бюджета.

В немецком оборонном ведомстве заявили, что в 2024 ф.г. планируется инвестировать 19,2 млрд. евро из специального фонда в такие проекты, как боевые машины пехоты "Пума", разведывательные корабли "Тип-424", фрегаты F126, корветы K130, боевые самолеты F-35 и "Еврофайтер", система ПВО средней дальности IRIS-T SLM, вертолеты NH-90, система управления наземных операций (D-LBO), спутниковая связь и боеприпасы.

Минобороны Германии – единственное министерство, расходы которого вырастут в 2024 ф.г. План правительства предусматривает госрасходы в размере 445,7 млрд. евро (485,7 млрд. долл. США), что почти на 7% ниже запланированных в этом году 476,3 млрд. евро (519 млрд. долл. США).

Ожидается, что парламент Германии утвердит окончательную версию бюджета в декабре.