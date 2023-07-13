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Военное обозрение

Частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская Народная Республика уверенно выбивается в международные лидеры по освоению космоса. В начале ноября прошлого года управление программы пилотируемых проектов КНР сообщило об успешном завершении сборки основной конфигурации собственной орбитальной станции «Тяньгун» после пристыковки лабораторного модуля «Мэнтянь». И вот новое достижение.

В среду частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде, опередив американских конкурентов в отправке в космос того, что может стать новым поколением ракет-носителей.

Ракета-носитель Zhuque-2 («Чжукэ-2») стартовала 12 июля в девять часов утра по пекинскому времени (01.00 по Гринвичу) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая и завершила свой полет в соответствии с планом, сообщили государственные СМИ.

Это была вторая попытка базирующейся в Пекине компании Land Space, одной из первых фирм в китайском секторе коммерческих запусков, запустить Zhuque-2. Первая попытка вывода на орбиту ракеты-носителя, работающей на метановом топливе, была предпринята в декабре прошлого года и закончилась неудачей. Как сообщили в компании-разработчике, причиной аварии стал выход из строя второй ступени ракеты.

В апреле этого года другая частная китайская компания Space Pioneer успешно запустила в космос жидкостную ракету-носитель «Тяньлун-2» (Tianlong II) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, что стало первым коммерческим запуском ракеты такого типа в КНР. Ракета-носитель вывела на орбиту микроспутник Ai Space Science, управляемый искусственным интеллектом.

На создание трехступенчатой ракеты-носителя среднего класса ушло три года. Ракета диаметром 3,35 метра и длиной 32,8 метра полностью изготовлена из алюминиевого сплава, двигатели произведены методом 3D-печати. Tianlong II стала первой в мире жидкостной ракетой-носителем, использующей в качестве топлива для полета аэрокосмический керосин на основе угля. Ее запуск может осуществляться без использования сложных стартовых платформ, как сообщили в компании-разработчике, ракета данного типа может стартовать с «обычной бетонированной площадки».

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Китай
США
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