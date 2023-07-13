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Интерфакс-АВН

Китайская ракета с первым в мире метановым двигателем успешно вышла на орбиту

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Космодром Цзюцюань
Космодром Цзюцюань.
Источник изображения: © Kevin Frayer/Getty Images

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета с первым в мире кислородно-метановым двигателем в среду успешно вышла на орбиту, сообщила компания разработчик LandSpace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 09:00 по пекинскому времени (в 04:00 мск).

Ракета "Чжуцюэ-2" стала первой в истории ракетой с кислородно-метановым двигателем, достигшей орбиты.

14 декабря 2022 года запуск окончился неудачей. Первая ступень отработала штатно, однако неполадки в ходе работы второй ступени привели к аварии.

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Страны
Китай
США
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