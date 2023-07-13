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Военное обозрение

Южная Корея в рамках саммита НАТО приняла новую программу сотрудничества с альянсом

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея расширяет сотрудничество с НАТО, ряд новых документов подписан в ходе саммита альянса, проходящего в Вильнюсе. Как заявил накануне Йенс Столтенберг, Сеул и Брюссель приняли новую программу по сотрудничеству.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Южная Корея давно сотрудничает с альянсом, в 2012 году была принята совместная программа сотрудничества сразу по семи направлениям, теперь ее расширили до одиннадцати пунктов. Как заявили в НАТО, все это касается взаимодействия по противостоянию "глобальным угрозам безопасности".

Я приехал, чтобы заложить институциональную основу для сотрудничества с помощью принятия программы партнерства ITPP и провести консультации о взаимодействии с НАТО в области военной информации и в киберсфере

- заявил южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль и Столтенберг договорились проводить регулярные консультации в рабочем порядке и на высшем уровне по политическим и военным вопросам.

Южная Корея довольно активно сотрудничает с Европой именно в военной сфере, не считая экономическую. Происходит это, в основном, из-за тесного сотрудничества Сеула и Вашингтона. США по-прежнему контролируют Южную Корею, якобы обеспечивая ей защиту от Северной. На территории республики находится весьма большое количество американских военных.

Через США Сеул втягивают и в конфликт на Украине. Хотя до прямых поставок оружия, техники и боеприпасов дело пока не дошло, но артиллерийские снаряды калибра 155 мм из арсеналов Южной Кореи уже передаются Украине. Все это прикрывается заявлениями, что это склады США, сделанные на случай войны с КНДР, но заполняют их почему-то корейцы.

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Страны
КНДР
США
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
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