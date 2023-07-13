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ТАСС

На годовую миссию Кононенко и Чуба на МКС запланировали четыре выхода в открытый космос

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Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции
Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции.
Источник изображения: © AP Photo, NASA via AP

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко не уточнил, какие задачи будут выполняться в рамках внекорабельной деятельности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Во время годовой экспедиции космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба на Международной космической станции (МКС) запланированы четыре выхода в открытый космос. Об этом журналистам сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Достаточно обширная научная программа, и запланировано четыре выхода в открытый космос", - сказал он. При этом Кононенко не уточнил, какие задачи будут выполняться в рамках внекорабельной деятельности.

По данным Роскосмоса, пилотируемый корабль "Союз МС-24" должен полететь к станции 15 сентября. Планируется, что он доставит на МКС космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорел О’Хару.

Чуб и Кононенко проведут на станции год и вернутся на Землю в конце сентября 2024 года. В рамках годовой экспедиции Кононенко, уже налетавший за карьеру более 736 суток, может стать первым человеком, который провел на орбите более 1000 суток. 

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