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ТАСС

Бербок заявила, что в Европе больше не должно быть серых зон в вопросах безопасности

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Министр иностранных дел Германии назвала НАТО "гарантией мира в Европе"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на фоне нынешних событий на Украине в Европе больше не должно быть серых зон в вопросах безопасности. НАТО, по ее словам, "является гарантией мира в Европе". С таким утверждением министр выступила во вторник в Вильнюсе, в рамках проходящего там саммита Североатлантического альянса, передает агентство DPA.

Бербок указала, что после начала специальной военной операции РФ на Украине, в Европе больше не должно быть серых зон безопасности. Поэтому, по ее мнению, важно, чтобы министры иностранных дел также встретились со своими коллегами из Грузии, Боснии и Герцеговины, Молдавии на саммите НАТО. В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула важность трансатлантического альянса. "В прошлом году мы жестоким образом убедились, что НАТО является нашей гарантией мира в Европе", - резюмировала министр.

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции во вторник в Вильнюсе начали двухдневный саммит, главными темами которого станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону. 

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