Лукашенко: «Третья мировая война возможна»

Источник изображения: topwar.ru

"Угроза Третьей мировой войны вполне реальна" - об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Размышляя о сложившейся международной обстановке, глава Белоруссии обратил внимание на то, что, несмотря на многомиллионные жертвы, которые понесли народы всего мира в ходе войны с гитлеровской Германией и её союзниками, мир постепенно погружается в то состояние, когда спорные вопросы снова решаются силой оружия. Об этом теперь говорят почти все эксперты и политики. Они предрекают погружение в новый военный конфликт. А некоторые даже призывают к открытому вооруженному противостоянию с Россией.

Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать.

- заявил Александр Лукашенко.

Как полагает лидер Белоруссии, Вашингтон и его союзники не остановятся на достигнутом и продолжат расширять НАТО. Всё больше европейских стран ведут себя как подданные США, потому что на их территории доминируют интересы заокеанского сюзерена, а не Евросоюза.

Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины

- полагает лидер Белоруссии.

Ранее в США 45-й президент Дональд Трамп сделал заявление, в котором отметил нацеленность нынешней администрации на глобальную конфронтацию. Трамп открыто назвал силы, стоящие за президентом Байденом, фашистскими. По словам вновь претендующего на должность хозяина Белого дома Трампа, Байден и те лица, которые им управляют, делают всё, чтобы ситуация свелась к Третьей мировой войне.