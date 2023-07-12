Войти
ТАСС

Российская армия увеличила закупки средств поражения в 2022 году в два раза

415
0
0
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Выпуск боеприпасов увеличили в 10 раз по сравнению с началом 2022 года, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Закупки для российской армии необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. А в 2023 году за счет расширения производственных мощностей, за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, работают круглые сутки без выходных, <...> мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
05.05.2021
Солдат, воспитанный айфоном
26.02.2021
Шойгу и минобороны Киргизии подписали протокол по применению БПЛА
07.03.2018
Шойгу: представленные Путиным образцы оружия поступят в войска в установленные сроки
23.08.2017
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
30.04.2015
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова
24.12.2014
Путин запустил первую в истории России тяжелую "Ангару", открывающую независимый доступ в космос
23.12.2014
Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214