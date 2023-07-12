Российская армия увеличила закупки средств поражения в 2022 году в два раза

Выпуск боеприпасов увеличили в 10 раз по сравнению с началом 2022 года, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Закупки для российской армии необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. А в 2023 году за счет расширения производственных мощностей, за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, работают круглые сутки без выходных, <...> мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал он.