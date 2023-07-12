Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО в ходе боев означало бы войну США с Россией

При администрации президента Джо Байдена такого не случится, отметил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Как заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, при администрации президента Джо Байдена такого не случится.

"Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит [администрацией США], этого не произойдет", - сказал дипломат.

"Мы берем на себя эти обязательства [по членству в НАТО] перед Украиной, потому что сама Украина показала, что она проводит важные реформы", - добавил он, подчеркнув, что речь идет в том числе и о преобразованиях в демократической и военной сферах.

США, продолжил Миллер, "будут и дальше предоставлять [Киеву] помощь в области безопасности, которая ему необходима, чтобы помочь одержать победу" в этом конфликте. "Это задача номер один, более важная, чем что-либо еще. Задача номер два - предоставить им долгосрочную помощь в области безопасности, чтобы они могли восстановить свой оборонный сектор для обеспечения долгосрочного эффекта сдерживания. А затем мы продолжим обсуждение с ними реформ, которые, по нашему мнению, они должны принять, причем [это обсуждение будет вестись] не только с Соединенными Штатами, но и со всеми членами НАТО с целью стать полноправным членом [альянса]", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс.